augusztus 8., péntek

László névnap

27°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Debreceni VSC

1 órája

Jó hangulatra és szoros mérkőzésre számít Kártik Bálint, a Kazincbarcika debreceni nevelésű csapatkapitánya

Címkék#Kártik Bálint#DVSC#Loki#M4 Sport#Debreceni VSC#NB I

Nem lehet, és nem is akarja kitörölni a debreceni éveket, emlékeket. Kártik Bálint bízok benne, végig pariban lesznek a Debreceni VSC együttesével.

Molnár Szilárd

Kártik Bálint a Kolorcity Kazincbarcika csapatkapitánya számára mindig különlegesek a Debreceni VSC elleni mérkőzések, hiszen 19 éves koráig a debreceni utánpótlásban nevelkedett, onnan került Nyíregyházán, a Puskás Akadémián, Csákváron és Pécsett keresztül Barcikára. – Nyilván nem lehet és nem is akarom kitörölni a debreceni éveket, emlékeket, bármikor játszottunk a Lokival, az számomra sosem csupán egy meccs volt – mondta portálunknak a középpályás. – Az, hogy 28 évesen adatott meg az élvonalbeli debütálás – ezzel már nincs bajom; valószínűleg így kellett történnie. Súlyos sérülésem is volt, akadtak kisebb-nagyobb hullámvölgyek- és hegyek, de végül elértem az élvonalba, és most csak a jelenre koncentrálok – hangsúlyozta.

Kártik Bálint a Kolorcity Kazincbarcika csapatkapitánya számára különlegesek a Debreceni VSC elleni mérkőzések, hiszen a debreceni utánpótlásban nevelkedett.
Kártik Bálint (labdával) számára különlegesek a Debreceni VSC elleni mérkőzések
Forrás:  Nemzeti Sport-archív

Debreceni VSC: simán pariban lehetnek

Kártik Bálint elmondta, mivel az első két bajnoki mérkőzésükön a tavalyi első és második helyezett ellen játszottak, így védekezőbb felállást választottak, és látták, milyen szintre kell elérniük ahhoz, hogy felvegyék a versenyt a legjobbakkal. Hozzátette, hogy most olyan meccsek következnek, amelyeken – reményei szerint – már ők is képesek lesznek dominálni, akár már a Debrecen ellen is. – Hosszú távon nem az a célunk, hogy tíz emberrel védekezzünk, hanem megmutassuk, mi van bennünk támadásban.

A Loki is átalakult a nyáron, de Dzsudzsák Balázs, Lang Ádám vagy éppen Bárány Donát személyében továbbra is vannak magyar szinten kiemelkedő egyéniségeik, akik nagy hatással lehetnek a mérkőzésekre.

A Lokinak jobban kijött a lépés az első két fordulóban, de azt gondolom, hogy simán pariban lehetünk velük. Ez lesz az első hivatalos hazai NB I.-es bajnokink, de amíg nem felel meg a saját pályánk az élvonal előírásainak, mondhatjuk, hogy gyakorlatilag minden meccset idegenben játszunk. De tudom, hogy nagy a lelkesedés a drukkereinkben, és rengetegen eljönnek majd Mezőkövesdre is szurkolni értünk, és vélhetően a vendégszektor sem marad majd üresen, így jó lesz a hangulat.

Talán soha nem játszottam pénteken tétmeccset, még a szombat is furcsa egy picit nekem, hiszen a másodosztályban a tévéközvetítések kivételével mindig vasárnap voltak a mérkőzéseink.

Ez is egy a sok újdonság közül, de szívesen megszokom – nyilatkozta a KBSC kapitánya.
A Kolorcity Kazincbarcika–DVSC bajnoki mérkőzés pénteken 20 órakor kezdődik Mezőkövesden, melyet az M4 Sport televízió élőben közvetít.

  1. Puskás Akadémia    2    2    –    –    5–3    +2    6
  2. Paksi FC    2    1    1    –    8–4    +4    4
  3. Ferencvárosi TC    2    1    1    –    4–1    +3    4
  4. Újpest FC    2    1    1    –    4–2    +2    4
  5. Debreceni VSC    2    1    1    –    4–3    +1    4
  6. Zalaegerszegi TE    2    –    2    –    5–5    0    2
  7. ETO FC    2    –    2    –    4–4    0    2
  8. Nyíregyháza Spartacus    2    –    1    1    3–4    –1    1
  9. MTK Budapest    2    –    1    1    1–2    –1    1
  10. Diósgyőri VTK    2    –    1    1    3–5    –2    1
  11. Kisvárda    2    –    1    1    2–6    –4    1
  12. Kazincbarcika    2    –    –    2    1–5    –4    0
Fizz Liga 3. forduló
Augusztus 8., péntek
20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 9., szombat
17.45: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
20.15: Nyíregyháza Spartacus FC C–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 10., vasárnap
17.45: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
17.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+)
20.00: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

Ajánljuk a témában:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu