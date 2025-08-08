Jó hangulatra és szoros mérkőzésre számít Kártik Bálint, a Kazincbarcika debreceni nevelésű csapatkapitánya

Kártik Bálint a Kolorcity Kazincbarcika csapatkapitánya számára mindig különlegesek a Debreceni VSC elleni mérkőzések, hiszen 19 éves koráig a debreceni utánpótlásban nevelkedett, onnan került Nyíregyházán, a Puskás Akadémián, Csákváron és Pécsett keresztül Barcikára. – Nyilván nem lehet és nem is akarom kitörölni a debreceni éveket, emlékeket, bármikor játszottunk a Lokival, az számomra sosem csupán egy meccs volt – mondta portálunknak a középpályás. – Az, hogy 28 évesen adatott meg az élvonalbeli debütálás – ezzel már nincs bajom; valószínűleg így kellett történnie. Súlyos sérülésem is volt, akadtak kisebb-nagyobb hullámvölgyek- és hegyek, de végül elértem az élvonalba, és most csak a jelenre koncentrálok – hangsúlyozta.

Kártik Bálint (labdával) számára különlegesek a Debreceni VSC elleni mérkőzések

Forrás: Nemzeti Sport-archív

Debreceni VSC: simán pariban lehetnek

Kártik Bálint elmondta, mivel az első két bajnoki mérkőzésükön a tavalyi első és második helyezett ellen játszottak, így védekezőbb felállást választottak, és látták, milyen szintre kell elérniük ahhoz, hogy felvegyék a versenyt a legjobbakkal. Hozzátette, hogy most olyan meccsek következnek, amelyeken – reményei szerint – már ők is képesek lesznek dominálni, akár már a Debrecen ellen is. – Hosszú távon nem az a célunk, hogy tíz emberrel védekezzünk, hanem megmutassuk, mi van bennünk támadásban.

A Loki is átalakult a nyáron, de Dzsudzsák Balázs, Lang Ádám vagy éppen Bárány Donát személyében továbbra is vannak magyar szinten kiemelkedő egyéniségeik, akik nagy hatással lehetnek a mérkőzésekre.

A Lokinak jobban kijött a lépés az első két fordulóban, de azt gondolom, hogy simán pariban lehetünk velük. Ez lesz az első hivatalos hazai NB I.-es bajnokink, de amíg nem felel meg a saját pályánk az élvonal előírásainak, mondhatjuk, hogy gyakorlatilag minden meccset idegenben játszunk. De tudom, hogy nagy a lelkesedés a drukkereinkben, és rengetegen eljönnek majd Mezőkövesdre is szurkolni értünk, és vélhetően a vendégszektor sem marad majd üresen, így jó lesz a hangulat.

Talán soha nem játszottam pénteken tétmeccset, még a szombat is furcsa egy picit nekem, hiszen a másodosztályban a tévéközvetítések kivételével mindig vasárnap voltak a mérkőzéseink.

Ez is egy a sok újdonság közül, de szívesen megszokom – nyilatkozta a KBSC kapitánya.

A Kolorcity Kazincbarcika–DVSC bajnoki mérkőzés pénteken 20 órakor kezdődik Mezőkövesden, melyet az M4 Sport televízió élőben közvetít.

Puskás Akadémia 2 2 – – 5–3 +2 6 Paksi FC 2 1 1 – 8–4 +4 4 Ferencvárosi TC 2 1 1 – 4–1 +3 4 Újpest FC 2 1 1 – 4–2 +2 4 Debreceni VSC 2 1 1 – 4–3 +1 4 Zalaegerszegi TE 2 – 2 – 5–5 0 2 ETO FC 2 – 2 – 4–4 0 2 Nyíregyháza Spartacus 2 – 1 1 3–4 –1 1 MTK Budapest 2 – 1 1 1–2 –1 1 Diósgyőri VTK 2 – 1 1 3–5 –2 1 Kisvárda 2 – 1 1 2–6 –4 1 Kazincbarcika 2 – – 2 1–5 –4 0