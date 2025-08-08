1 órája
Jó hangulatra és szoros mérkőzésre számít Kártik Bálint, a Kazincbarcika debreceni nevelésű csapatkapitánya
Nem lehet, és nem is akarja kitörölni a debreceni éveket, emlékeket. Kártik Bálint bízok benne, végig pariban lesznek a Debreceni VSC együttesével.
Kártik Bálint a Kolorcity Kazincbarcika csapatkapitánya számára mindig különlegesek a Debreceni VSC elleni mérkőzések, hiszen 19 éves koráig a debreceni utánpótlásban nevelkedett, onnan került Nyíregyházán, a Puskás Akadémián, Csákváron és Pécsett keresztül Barcikára. – Nyilván nem lehet és nem is akarom kitörölni a debreceni éveket, emlékeket, bármikor játszottunk a Lokival, az számomra sosem csupán egy meccs volt – mondta portálunknak a középpályás. – Az, hogy 28 évesen adatott meg az élvonalbeli debütálás – ezzel már nincs bajom; valószínűleg így kellett történnie. Súlyos sérülésem is volt, akadtak kisebb-nagyobb hullámvölgyek- és hegyek, de végül elértem az élvonalba, és most csak a jelenre koncentrálok – hangsúlyozta.
Debreceni VSC: simán pariban lehetnek
Kártik Bálint elmondta, mivel az első két bajnoki mérkőzésükön a tavalyi első és második helyezett ellen játszottak, így védekezőbb felállást választottak, és látták, milyen szintre kell elérniük ahhoz, hogy felvegyék a versenyt a legjobbakkal. Hozzátette, hogy most olyan meccsek következnek, amelyeken – reményei szerint – már ők is képesek lesznek dominálni, akár már a Debrecen ellen is. – Hosszú távon nem az a célunk, hogy tíz emberrel védekezzünk, hanem megmutassuk, mi van bennünk támadásban.
A Loki is átalakult a nyáron, de Dzsudzsák Balázs, Lang Ádám vagy éppen Bárány Donát személyében továbbra is vannak magyar szinten kiemelkedő egyéniségeik, akik nagy hatással lehetnek a mérkőzésekre.
A Lokinak jobban kijött a lépés az első két fordulóban, de azt gondolom, hogy simán pariban lehetünk velük. Ez lesz az első hivatalos hazai NB I.-es bajnokink, de amíg nem felel meg a saját pályánk az élvonal előírásainak, mondhatjuk, hogy gyakorlatilag minden meccset idegenben játszunk. De tudom, hogy nagy a lelkesedés a drukkereinkben, és rengetegen eljönnek majd Mezőkövesdre is szurkolni értünk, és vélhetően a vendégszektor sem marad majd üresen, így jó lesz a hangulat.
Talán soha nem játszottam pénteken tétmeccset, még a szombat is furcsa egy picit nekem, hiszen a másodosztályban a tévéközvetítések kivételével mindig vasárnap voltak a mérkőzéseink.
Ez is egy a sok újdonság közül, de szívesen megszokom – nyilatkozta a KBSC kapitánya.
A Kolorcity Kazincbarcika–DVSC bajnoki mérkőzés pénteken 20 órakor kezdődik Mezőkövesden, melyet az M4 Sport televízió élőben közvetít.
|Fizz Liga 3. forduló
Augusztus 8., péntek
20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 9., szombat
17.45: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
20.15: Nyíregyháza Spartacus FC C–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 10., vasárnap
17.45: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
17.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+)
20.00: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Ajánljuk a témában:
Gentlemanként beszélt Szűcs Tamás a történelmi meccs előtt, de azért egyértelművé tette, mi a valódi cél Kövesden
Ajánljuk még:
Óriási gond van a határnál, hajdú-bihari települések a 10 kilométeres védőkörzetben
Tragédia történt a debreceni nagyáruházban, a mosdóban hunyt el egy férfi