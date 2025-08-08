Első bálozó fújja a sípot a DVSC péntek esti bajnokiján

Újonc játékvezető fújja a sípot a pénteki (kezdés 20, tv: M4 Sport) Kolorcity Kazincbarcika–Debreceni VSC bajnokin, írja az Öltözőn Túl oldal. A Fizz Liga 3. fordulójának nyitómeccsét ugyanis Hanyecz Bence kapta meg, aki ezzel debütál az NB I-ben. A 33 éves játékvezető eddig 78 másodosztályú találkozón működött közre. Első megbízását 2019-ben kapta a Tiszakécske–Ajka mérkőzésen, legutóbb pedig a Budapest Honvéd–Budafok bajnokit vezette. Pályafutása során 343 sárga és 23 piros lapot osztott ki. Péntek este pedig a Kazincbarcika és a DVSC meccsén eljön számára az áttrörés.