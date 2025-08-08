augusztus 8., péntek

László névnap

21°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Debreceni VSC

1 órája

Első bálozó fújja a sípot a DVSC péntek esti bajnokiján

Címkék#DVSC#Öltözőn Túl#Kolorcity Kazincbarcika#Fizz Liga#Hanyecz Bence#M4 Sport#Debreceni VSC#NB I

Ennek ellenére egyáltalán nem mondható rutintalannak a spori.

Haon.hu
Első bálozó fújja a sípot a DVSC péntek esti bajnokiján

Hanyecz Bence játékvezető fújja a sípot a péntek esti Kazincbarcika–Debreceni VSC bajnokin.

Forrás: Nemzeti Sport

Újonc játékvezető fújja a sípot a pénteki (kezdés 20, tv: M4 Sport) Kolorcity Kazincbarcika–Debreceni VSC bajnokin, írja az Öltözőn Túl oldal. A Fizz Liga 3. fordulójának nyitómeccsét ugyanis Hanyecz Bence kapta meg, aki ezzel debütál az NB I-ben. A 33 éves játékvezető eddig 78 másodosztályú találkozón működött közre. Első megbízását 2019-ben kapta a Tiszakécske–Ajka mérkőzésen, legutóbb pedig a Budapest Honvéd–Budafok bajnokit vezette. Pályafutása során 343 sárga és 23 piros lapot osztott ki. Péntek este pedig a Kazincbarcika és a DVSC meccsén eljön számára az áttrörés. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu