augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

22°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Debreceni VSC

2 órája

Csak a szokásos - megvan, mikor játszik a Loki az 5. fordulóban

Címkék#DVSC#M4 Sport#M4#Debreceni VSC#televízió

Lassan már alapból erre kell készülniük a DVSC drukkereinek.

Haon.hu

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Versenybizottsága a jogtulajdonos televízió kéréseinek figyelembe vételével és a nemzetközi kupamérkőzések függvényében kijelölte a Fizz Liga 5. fordulójának kezdési időpontjait - olvasható a szövetség oldalán. Ebben azt írják, amennyiben egy klub valamely nemzetközi kupasorozat play off-köréig jut el, akkor  a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be, így halasztásra kerül az FTC kisvárdai mérkőzése. A Debreceni VSC együttese ezúttal is pénteken lép majd pályára, a Puskás Akadémia vendégeként.

debreceni-vsc-fizz-liga-sorsolas-menetrend-labdarugas
Péntek esti túra vár a Debreceni VSC játékosaira és drukkereire
Forrás: Katona Ákos

Fizz Liga

5. forduló

Augusztus 22., péntek
Puskás Akadémia FC–DVSC, 20:00 (M4 Sport)

Augusztus 23., szombat
ZTE FC–Újpest FC, 17:45 (M4 Sport)
Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK, 20:15 (M4 Sport)

Augusztus 24., vasárnap
Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC, 17:45 (M4 Sport)
MTK Budapest–Paksi FC, 20:00 (M4 Sport)

December 3., szerda
Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC, 19:00 (M4 Sport)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu