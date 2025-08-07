Csak a szokásos - megvan, mikor játszik a Loki az 5. fordulóban

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Versenybizottsága a jogtulajdonos televízió kéréseinek figyelembe vételével és a nemzetközi kupamérkőzések függvényében kijelölte a Fizz Liga 5. fordulójának kezdési időpontjait - olvasható a szövetség oldalán. Ebben azt írják, amennyiben egy klub valamely nemzetközi kupasorozat play off-köréig jut el, akkor a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be, így halasztásra kerül az FTC kisvárdai mérkőzése. A Debreceni VSC együttese ezúttal is pénteken lép majd pályára, a Puskás Akadémia vendégeként.

Péntek esti túra vár a Debreceni VSC játékosaira és drukkereire

Forrás: Katona Ákos