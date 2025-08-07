2 órája
Csak a szokásos - megvan, mikor játszik a Loki az 5. fordulóban
Lassan már alapból erre kell készülniük a DVSC drukkereinek.
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Versenybizottsága a jogtulajdonos televízió kéréseinek figyelembe vételével és a nemzetközi kupamérkőzések függvényében kijelölte a Fizz Liga 5. fordulójának kezdési időpontjait - olvasható a szövetség oldalán. Ebben azt írják, amennyiben egy klub valamely nemzetközi kupasorozat play off-köréig jut el, akkor a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be, így halasztásra kerül az FTC kisvárdai mérkőzése. A Debreceni VSC együttese ezúttal is pénteken lép majd pályára, a Puskás Akadémia vendégeként.
Fizz Liga
5. forduló
Augusztus 22., péntek
Augusztus 23., szombat
Augusztus 24., vasárnap
December 3., szerda
