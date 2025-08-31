augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

19°
+32
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rangadó előtt!

2 órája

Így hangoltak a szurkolók a Loki-Fradira! - fotókkal

Címkék#DVSC#Loki#Nagyerdei Stadion#Debreceni VSC#Ferencváros#nagyerdei víztorony

A Debreceni VSC együttese ezúttal is ráhangoló programokkal készült a bajnokira érkező drukkereknek.

Haon.hu
Így hangoltak a szurkolók a Loki-Fradira! - fotókkal

Sokan voltak már jóval a kezdés előtt a Nagyerdei Stadion környékén

Forrás: Katona Ákos

Már csak pár perc és kezdődik a forduló mérkőzése, a Loki-Fradi rangadó! A Debreceni VSC együttese ezúttal is ráhangoló programokkal készült a bajnokira érkező drukkereknek, a stadionnál és a Nagyerdei Víztoronyban is mérték a sört, ahol jó hangulatban latolgatták a sportbarátok, mire lehet képes a Loki a regnáló bajnok ellen. A víztorony terasza adott helyt az immár hagyományos MatchDay Festivalnak, ahol nem csak ehettek-ihattak a szurkolók, de kipróbálhatták magukat csocsóban, dartsban, és lemérhették mekkorát, illetve milyen pontosat tudnak rúgni egy focilabdával.

Így hangoltak a szurkolók a DVSC-FTC mérkőzésre!
Így hangoltak a szurkolók a DVSC-FTC mérkőzésre! 
Forrás: Katona Ákos

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!


További fotókon a mérkőzés előtti pillanatok:

Így hangoltak a szurkolók a Loki-Fradira!

Fotók: Katona Ákos

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu