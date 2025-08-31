2 órája
Így hangoltak a szurkolók a Loki-Fradira! - fotókkal
A Debreceni VSC együttese ezúttal is ráhangoló programokkal készült a bajnokira érkező drukkereknek.
Sokan voltak már jóval a kezdés előtt a Nagyerdei Stadion környékén
Forrás: Katona Ákos
Már csak pár perc és kezdődik a forduló mérkőzése, a Loki-Fradi rangadó! A Debreceni VSC együttese ezúttal is ráhangoló programokkal készült a bajnokira érkező drukkereknek, a stadionnál és a Nagyerdei Víztoronyban is mérték a sört, ahol jó hangulatban latolgatták a sportbarátok, mire lehet képes a Loki a regnáló bajnok ellen. A víztorony terasza adott helyt az immár hagyományos MatchDay Festivalnak, ahol nem csak ehettek-ihattak a szurkolók, de kipróbálhatták magukat csocsóban, dartsban, és lemérhették mekkorát, illetve milyen pontosat tudnak rúgni egy focilabdával.
