Így hangoltak a szurkolók a Loki-Fradira! - fotókkal

Már csak pár perc és kezdődik a forduló mérkőzése, a Loki-Fradi rangadó! A Debreceni VSC együttese ezúttal is ráhangoló programokkal készült a bajnokira érkező drukkereknek, a stadionnál és a Nagyerdei Víztoronyban is mérték a sört, ahol jó hangulatban latolgatták a sportbarátok, mire lehet képes a Loki a regnáló bajnok ellen. A víztorony terasza adott helyt az immár hagyományos MatchDay Festivalnak, ahol nem csak ehettek-ihattak a szurkolók, de kipróbálhatták magukat csocsóban, dartsban, és lemérhették mekkorát, illetve milyen pontosat tudnak rúgni egy focilabdával.

Így hangoltak a szurkolók a DVSC-FTC mérkőzésre!

Forrás: Katona Ákos

További fotókon a mérkőzés előtti pillanatok: