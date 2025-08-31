A Loki szenvedte meg az FTC erődemonstrációját

A nem túl szurkolóbarát időpont ellenére ismét rengetegen látogattak ki a Nagyerdei Stadionba, hogy kiszurkolják a Debreceni VSC győzelmét a Fizz Liga rangadóján vasárnap este. Sajnos akik hittek egy bravúrban, gyorsan szembesülhettek a valósággal. Sergio Navarro vezetőedző egy helyen változtatott a Puskás Akadémia elleni győztes tizenegyen: Gordic helyett Mejíast állította csatasorba, így a Loki ezúttal a Varga – Mejías, Hofmann, Lang, Kulbachuk - Batik, Szűcs - Szécsi, Dzsudzsák, Kocsis - Bárány összeállítású kezdőcsapattal állt fel. Már a kezdés előtt fél órával annyian voltak a stadionban, mint egy átlagos bajnokin, így ez is sejtette, hogy ismét több mint 10 ezer szurkoló gyűlik majd össze a lelátókon.

Forrás: Katona Ákos

Debreceni VSC: szörnyű első félidő

A találkozó előtt Lang Ádámot és Dzsudzsák Balázst köszöntötték, előbbi 100. bajnokiját játszotta legutóbb, míg a Debreceni VSC csapatkapitánya 200. alkalommal húzta magára a piros-fehér mezt. A mérkőzés harmadik percében az addig néma csendben lévő két tábor egyszerre emelt fel egy molinót, melyen ez a szöveg állt az MLSZ-nek címezve: Erre lenne szüksége a magyar futballnak?

Öt perc után aztán mindkét ultraszektor megdörrent, és rögtön meccshangulat kerekedett. Az elejétől fogva az FTC irányította a játékot, a 10. percben Pesic került nagy helyzetbe, de lövés helyett passzolt, Mejías pedig bravúros becsúszással menteni tudott Varga elől. A tizenharmadikban előbb a kapufa, majd Varga mentette meg a Lokit a góltól.

A szöglet után viszont már semmi sem segített, Varga fejelt közelről a debreceni kapuba a 14. percben. 0–1.

A 22. minutum hozta el az első DVSC lehetőséget, de Szécsi nem tudta lekezelni a hosszú indítást. Szinte utána rögtön Cadu lőtt közelről a hazai kapuba, de a VAR-ozás után Rúsz Márton játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot. Az történt a pályán, amit a Ferencváros akart, még akkor is, ha a 39. percben Bárány megtornáztatta Dibuszt, de a magyar válogatott kapusa magabiztosan védett.

Erre esélye sem volt a túloldalon Varga Ádámnak Varga Barnabás második találatánál egy minutummal később. 0–2.

A legnagyobb örömet ebben a félidőbe az jelentette a cívisvárosi drukkereknek, amikor Robbie Keane, az FTC edzője elcsúszott a kispadnál. Szünet előtt szépíthetett volna a DVSC, de Batik gyengén a kapu mellé belsőzött.