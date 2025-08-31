szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

19°
+32
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Debreceni VSC

2 órája

A Loki szenvedte meg az FTC erődemonstrációját

Címkék#DVSC#Loki#Debreceni VSC#Ferencváros#NB I

Sokan látogattak ki a forduló rangadójára. A Debreceni VSC talán eddigi idei legrosszabb első félideje el is döntötte a pontok sorsát.

Molnár Szilárd

A nem túl szurkolóbarát időpont ellenére ismét rengetegen látogattak ki a Nagyerdei Stadionba, hogy kiszurkolják a Debreceni VSC győzelmét a Fizz Liga rangadóján vasárnap este. Sajnos akik hittek egy bravúrban, gyorsan szembesülhettek a valósággal. Sergio Navarro vezetőedző egy helyen változtatott a Puskás Akadémia elleni győztes tizenegyen: Gordic helyett Mejíast állította csatasorba, így a Loki ezúttal a Varga – Mejías, Hofmann, Lang, Kulbachuk - Batik, Szűcs - Szécsi, Dzsudzsák, Kocsis - Bárány összeállítású kezdőcsapattal állt fel. Már a kezdés előtt fél órával annyian voltak a stadionban, mint egy átlagos bajnokin, így ez is sejtette, hogy ismét több mint 10 ezer szurkoló gyűlik majd össze a lelátókon.

A nem túl szurkolóbarát időpont ellenére ismét rengetegen látogattak ki a Nagyerdei Stadionba, hogyiszurkoljanak a Debreceni VSC együttesének vasárnap este.
A nem túl szurkolóbarát időpont ellenére ismét rengetegen látogattak ki a Nagyerdei Stadionba, hogyiszurkoljanak a Debreceni VSC együttesének vasárnap este.
Forrás: Katona Ákos

Debreceni VSC: szörnyű első félidő

A találkozó előtt Lang Ádámot és Dzsudzsák Balázst köszöntötték, előbbi 100. bajnokiját játszotta legutóbb, míg a Debreceni VSC csapatkapitánya 200. alkalommal húzta magára a piros-fehér mezt. A mérkőzés harmadik percében az addig néma csendben lévő két tábor egyszerre emelt fel egy molinót, melyen ez a szöveg állt az MLSZ-nek címezve: Erre lenne szüksége a magyar futballnak?

Öt perc után aztán mindkét ultraszektor megdörrent, és rögtön meccshangulat kerekedett. Az elejétől fogva az FTC irányította a játékot, a 10. percben Pesic került nagy helyzetbe, de lövés helyett passzolt, Mejías pedig bravúros becsúszással menteni tudott Varga elől. A tizenharmadikban előbb a kapufa, majd Varga mentette meg a Lokit a góltól.

A szöglet után viszont már semmi sem segített, Varga fejelt közelről a debreceni kapuba a 14. percben. 0–1. 

A 22. minutum hozta el az első DVSC lehetőséget, de Szécsi nem tudta lekezelni a hosszú indítást. Szinte utána rögtön Cadu lőtt közelről a hazai kapuba, de a VAR-ozás után Rúsz Márton játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot. Az történt a pályán, amit a Ferencváros akart, még akkor is, ha a 39. percben Bárány megtornáztatta Dibuszt, de a magyar válogatott kapusa magabiztosan védett. 

Erre esélye sem volt a túloldalon Varga Ádámnak Varga Barnabás második találatánál egy minutummal később. 0–2.

A legnagyobb örömet ebben a félidőbe az jelentette a cívisvárosi drukkereknek, amikor Robbie Keane, az FTC edzője elcsúszott a kispadnál. Szünet előtt szépíthetett volna a DVSC, de Batik gyengén a kapu mellé belsőzött.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Lesgólra futotta csak

Szünetben cserélt Sergio Navarro, Hofmannt Vajda Botond váltotta, így Kulbachuk húzódott be a bal oldali belső védő pozíciójába. Kocsis Dominik passzából Bárány Donát volt eredményes az 50. percben, de a VAR les miatt érvénytelenítette ezt a találatot is. Láthatólag beleerősített a Loki, Szűcs lőtt nem sokkal mellé, Keane reagált is gyorsan egy cserével. Sajnos idővel a játék képe kezdett hasonlítani az első játékrészben látottakhoz. Kettős cserét hajtott végre a DVSC a 71. percben: Dzudzsák és Szécsi hagyták el a pályát, érkezett Gordic, valamint Djokic.

Szűcs életerős lövését védte Dibusz, majd nem sokkal később Djokic helyezett gyengén a vendégek kapusának ölébe. Megélénkült a mérkőzés, a Debreceni VSC egyre jobban kinyílt a hátránya tudatában, ami magában hordozta a vendégkontrák veszélyét. A hajrában Cibla, illetve a debütáló Sissoko is pályára léptek Bárány és Szűcs helyett.

A 88. percben Gruber megadta a kegyelemdöfést, szépen lőtt a bal alsóba. 0–3.

A hátralévő időben a eredmény már nem változott, tehát DVSC-FTC 0-3, ilyen arányban is megérdemelt a fővárosiak sikere.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu