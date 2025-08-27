augusztus 27., szerda

1 órája

A Fradit fogadja a Loki a Nagyerdei Stadionban, itt van minden, amit a meccsről tudni kell

Újabb rangadó következik. A Debreceni VSC vasárnap este a címvédő Ferencvárost látja vendégül, a meccs köré pedig színes programok és különleges lehetőségek is kapcsolódnak.

Haon.hu

Öt fordulót követően dobogós helyen áll a Loki, amely augusztus 31-én, vasárnap 20 órától a bajnoki címvédő Ferencvárossal csap össze a Nagyerdei Stadionban. A mérkőzés iránt óriási az érdeklődés, több ezer belépő már elővételben gazdára talált – olvasható a Debreceni VSC hivatalos oldalán. Mint írják, a találkozót ezúttal is a népszerű Matchday Festival vezeti fel: vasárnap 16 órától a Nagyerdei Víztorony várja a szurkolókat zenével, játékokkal, gasztronómiai élményekkel és jó hangulattal. A stadion kapui 18:30-kor nyílnak, a kezdés előtt pólóágyúzás, a félidőben pedig szurkolói játék fokozza a hangulatot.

Vasárnap a címvédő Ferencvárossal csap össze a Debreceni VSC alakulata
Forrás:  Napló-archív

Debreceni VSC: a közlekedés is változik, de van egy jó hírük is

A rendezvényhez kapcsolódóan fontos közlekedési információk is életbe lépnek. A rendőrség vasárnap 10 órától 23.30-ig forgalomkorlátozást rendel el a Nagyerdei körút egy szakaszán: megállni és várakozni tilos, 17 órától pedig teljes lezárás lép életbe. A területre csak külön engedéllyel rendelkezők és a vendégszurkolók járművei hajthatnak be.

Jó hír a Loki-szurkolóknak, hogy a DKV járatain a meccsjeggyel vagy bérlettel rendelkezők díjmentesen utazhatnak vasárnap 17 órától az üzemzárásig. Ezen felül a mérkőzésre érvényes belépő vagy bérlet birtokosai 25%-os kedvezményt vehetnek igénybe az állatkerti belépők árából szombaton és vasárnap.

Külön változás, hogy a 6 éven aluli gyerekek ugyan továbbra is díjmentesen tekinthetik meg a Debreceni VSC mérkőzéseit, ám számukra kötelező úgynevezett közreműködői jegyet váltani, amelyet a DVSC Shopban és a stadion pénztáraiban lehet beszerezni.

A klub arra kéri a szurkolókat, hogy a gördülékeny belépés és a zavartalan szórakozás érdekében időben érkezzenek, és figyeljék a jegyvásárlási lehetőségek, valamint a közlekedési változások részleteit.

Nyitvatartás:

Pénztárak:
Hétfő-péntek: 10.00-15.00
Szombat: zárva (csak a DVSC Shop-ban lévő pénztárban lehet jegyet váltani)
Vasárnap: a mérkőzés napján a pénztárak 10 órakor nyitnak

DVSC Shop:
Hétfő-péntek: 15.00-18.00
Szombat: 10.00-15.00
Vasárnap: a mérkőzés napján a DVSC Shop 14 órakor nyit

