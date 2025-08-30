56 perce
Nevetséges vagy realitás? Lenézik a DVSC-t, de pénzeső lehet
A hajdúsági csapat remekül kezdte a Fizz Ligát az idei szezonban, egy kivétellel semmi ok sem lehet a panaszra. A Debreceni VSC következő ellenfele a Ferencváros lesz.
Kevesen gondolhatták, hogy ennyire kiválóan kezdi a szezont a Debreceni VSC. Idén már a tabellát is vezette a DVSC, igaz ez még semmit sem jelent, de azért jól néz ki. A Nyíregyháza elleni fiaskótól eltekintve remek formában játszik a hajdúsági klub, többek között a Puskás Akadémia gárdáját is legyőzte már a Vasutas, ráadásul idegenben, miért ne lehetne esély a Ferencváros ellen?
Debreceni VSC: Papírforma vagy meglepetés
A DVSC vasárnap 20 órától fogadja az FTC együttesét a Nagyerdei Stadionban. Attól eltekintve, hogy érdekes időpontban rendezik a rangadót – nézői szempontból –, bőven van esélye a cívisvárosiaknak. A fogadóirodákat azonban nem győzte meg a villámrajt, szinte semmi esélyt sem adnak a DVSC-nek. Egy esetleges hajdúsági sikerre átlagosan 4-es odds van, tekintve a Loki szezon kezdetét, kissé meglepő a szorzó. Döntetlenre átlagban 4-es, míg a vendég győzelemre 1.65-ös odds van. Ha valaki megfogadja a hazaiak sikerét és a Debreceni VSC sikerrel vívja az akadályt, úgy komoly összeget tehet zsebre.
