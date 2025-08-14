augusztus 14., csütörtök

Debreceni VSC

1 órája

A DVSC-t is hírbe hozták a Ferencváros kegyvesztett válogatott támadójával?

A kétmillióra euró értékűre taksált labdarúgó játszott az orosz élvonalban is. A Debreceni VSC együttese legutóbbi két igazolásával a támadószekcióját erősítette meg.

Haon.hu

Egy friss X-poszt szerint továbbra is bizonytalan a Ferencváros örmény válogatott játékosának, Edgar Sevikyannak a sorsa a fővárosi klubnál. A legvalószínűbb opció, hogy kölcsönben máshol folytatja. Korábban orosz élvonalbeli klubok mellett a lengyel Rakówot és a görög Aris Thessalonikit emlegették a 24 éves támadóval kapcsolatban, a mostani bejegyzés pedig az angol másodosztályú Coventry Cityt és a Debreceni VSC-t nevezte meg lehetséges érdeklődőként.

Egy X-poszt alapján bizonytalan a Ferencváros örmény játékosának, Edgar Sevikyannak a sorsa, aki iránt a hírek szerint a Debreceni VSC is érdeklődhet.
Edgar Sevikyant a Debreceni VSC együttesével is hírbe hozták.
Forrás: Nemzeti Sport-archív

Debreceni VSC: 1.2 millió eurót fizetett az FTC a támadóért

Edgar Sevikyan 2001. augusztus 8-án született Moszkvában. A bal lábas, 175 centiméter magas játékos a Lokomotiv Moszkva akadémiáján nevelkedett, majd 2017-ben Spanyolországba a Levante ificsapatához került. Profi debütálása a Levante B-ben történt 2020-ban, amely akkor a spanyol negyedosztályban szerepelt.

Később egyszer pályára lépett a Levante élvonalbeli gárdájában is, de mivel állandó játéklehetőségre vágyott, 2022-ben visszatért Oroszországba a Nizhny Novgorodhoz, ahol 28 élvonalbeli bajnokin négyszer volt eredményes.

2024 januárjában a FTC 1,2 millió euróért szerződtette, ám szeptemberben kölcsönadta a Lokomotív Moszkvának, ahol a tavalyi szezonban 20 mérkőzésen lépett pályára, gólt azonban nem szerzett.
2025 júliusában visszatért a Ferencvároshoz, a jelenlegi szezonban eddig 13 percet kapott az örmény FC Noah elleni Bajnokok Ligája-selejtezőben, a Fizz Liga nyitófordulójában pedig a 79. percben küldték pályára az MTK Budapest ellen. Piaci értéke körülbelül 2 millió euró.

Edgar Sevikyan tagja volt az orosz utánpótlás-válogatottaknak, de felnőtt szinten az örmény nemzeti csapatot választotta: 2023-as debütálása óta 17 mérkőzésen 2 gólt szerzett, többek között Csehország és Grúzia ellen. Sevikyan profilja szinte teljesen megegyezik a DVSC legutóbbi igazolásával, Komáromi Györgyével, így kisebb meglepetés lenne, ha az örmény labdarúgó útja Debrecenbe vezetne.
A Lokival kapcsolatban szerdán merült fel, hogy Niama Pape Sissoko személyében kölcsönben egy csatár érkezhet a piros-fehérekhez francia Reims együttesétől.

 

