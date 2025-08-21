Vajon feláll a Nyíregyháza elleni pofonból a DVSC?

Múlt vasárnap fájdalmas vereséget szenvedett a Debreceni VSC a Nyíregyháza elleni keleti rangadón – a kudarc kiverte a biztosítékot a drukkereknél. A HAON sporttémájú szektorában, a H szektor legújabb adásában Tóth Huba és Molnár Szilárd felidézte a mérkőzést, és arra keresték a választ, vajon mi vezethetett a nem várt eredményhez. Természetesen nem maradhatott ki a pénteken 20 órától kezdődő Puskás Akadémia elleni bajnoki, és a fiúk a DVSC Schaeffler kézilabdacsapatáról is szót ejtettek, mivel péntektől rangos tornát rendeznek a Hódosban.