Labdarúgás

2 órája

A DVSC vezetőedzője a régi Loki-stadionban adta át a díjakat a jövő bajnokainak – fotókkal!

Címkék#DVSC#Olasz Focisuli#Sergio Navarro#35 Karnevál Kupa#Debreceni VSC

A legnagyobb magyar utánpótlás-focitorna ezúttal is nagy népszerűségnek örvendett. A debreceni csapatok más hazai és külföldi együttesek ellen is pályára léptek.

Tóth Huba Elemér

A debreeni Olasz Focisuli  immáron 35. alkalommal rendezte meg a világ egyik legrégebbi nemzetközi gyermek labdarúgó tornáját: a Karnevál Kupát. Augusztus 8. és 10. között 8 kategóriában 78 csapat mérkőzött meg 10 játéktéren. Többek között Olaszországból, Romániából, Ukrajnából és Litvániából is érkeztek alakulatok, de több magyar NB I.-es klub utánpótláscsapata is pályára lépett. A döntők egy részét a Debreceni VSC korábbi sikerei helyszínén, az Oláh Gábor utcai stadionban bonyolították le.

karnevál kupa, olasz focisuli, debrecen
Sergio Navarro az Olasz Focisuli játékosainak is gratulált
Fotó: Czinege Melinda

A 35. Karnevál Kupa győztesei

U8-as kategóriában az FC Fsg Ungvár, az U9-eseknél pedig a DVSC fehér mezes alakulata nyert. Az U10-eseknél a román ACS Sporting Reghin lett a bajnok, míg az U11-eseknél a román CS Sporting Cluj Napoca zárt elsőként. Az U12-es korosztályban kimondottan nagy volta küzdelem, végül a fináléban tizenegyespárbajban a román Luceafarul Football Academy diadalmasodott. Az U13-asoknál is büntetők döntöttek az aranyérem sorsáról, a végén az Olasz Focisulisok örülhettek. Az U14-es kategória élén a DEAC alakulata zárt, az U15-ösöknél a Soroksárnál emelhették magasba a serleget. Az összes eredmény az OFS honlapján tekinthető meg.

Karnevál Kupa Debrecenben

Fotók: Czinege Melinda

Az érmek átadásában Sergio Navarro, a DVSC labdarúgócsapatának vezetőedzője, Tóth Péter, a DVSC cégvezetője, valamint Gyöngyösi Károly, a Debreeni Honvéd SE elnöke segített. A remek hangulatú záró ceremóniát a debreceni Diamond Fitness SE produkciója is színesítette.

 

