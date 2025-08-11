A DVSC vezetőedzője a régi Loki-stadionban adta át a díjakat a jövő bajnokainak – fotókkal!

A debreeni Olasz Focisuli immáron 35. alkalommal rendezte meg a világ egyik legrégebbi nemzetközi gyermek labdarúgó tornáját: a Karnevál Kupát. Augusztus 8. és 10. között 8 kategóriában 78 csapat mérkőzött meg 10 játéktéren. Többek között Olaszországból, Romániából, Ukrajnából és Litvániából is érkeztek alakulatok, de több magyar NB I.-es klub utánpótláscsapata is pályára lépett. A döntők egy részét a Debreceni VSC korábbi sikerei helyszínén, az Oláh Gábor utcai stadionban bonyolították le.

Sergio Navarro az Olasz Focisuli játékosainak is gratulált

Fotó: Czinege Melinda

A 35. Karnevál Kupa győztesei

U8-as kategóriában az FC Fsg Ungvár, az U9-eseknél pedig a DVSC fehér mezes alakulata nyert. Az U10-eseknél a román ACS Sporting Reghin lett a bajnok, míg az U11-eseknél a román CS Sporting Cluj Napoca zárt elsőként. Az U12-es korosztályban kimondottan nagy volta küzdelem, végül a fináléban tizenegyespárbajban a román Luceafarul Football Academy diadalmasodott. Az U13-asoknál is büntetők döntöttek az aranyérem sorsáról, a végén az Olasz Focisulisok örülhettek. Az U14-es kategória élén a DEAC alakulata zárt, az U15-ösöknél a Soroksárnál emelhették magasba a serleget. Az összes eredmény az OFS honlapján tekinthető meg.