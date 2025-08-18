1 órája
Hiába a történelmi vereség, Sergio Navarro inkább a sok pozitívumról beszélt
Szabó István szerint megéremelten nyertek. A Debreceni VSC először veszített hazai pályán az NB I.-ben a Nyíregyháza ellen.
– Remek volt ilyen hangulatban játszani. Nem érdemeltünk vereséget, jól futballoztunk – mondta Sergio Navarro, a Debreceni VSC vezetőedzője, miután csapata az idei bajnoságban először szenvedett vereséget, az ellenfél a Nyíregyháza volt. Pedig a Loki sokáig közelebb állt a győzelemhez, ám a második félidően a vendégek pontosabbnak bizonyultak.
Mesterszemmel a Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus keleti rangadó
– Nagyon elégedett vagyok az első félidejei játékunkkal, több gólt is szerezhettünk volna, pedig ebben a periódusban sokkal jobban játszottunk ellenfelünknél. A szünet után nem a riválisunk játéka lepett meg, hanem a helyzet, amiből betalált. Aztán volt egy kapufánk, s az utolsó percben egy szöglet után kaptunk gólt.
Ahogy mondani szokás, ilyen a futball, ebből tanulnunk kell, van miben még fejlődnünk
– értékelt Sergio Navarro.
A Szpari mestere, Szabó István úgy véli, megérdemelten vitték el a három pontot Debrecenből.
– Természetesen nagyon fontos volt ez a győzelem. Az utóbbi két mérkőzés rosszul sikerült, de felállt a csapat a padlóról. Jó meccset játszottunk, elképesztő hangulatban, ezért érdemes mérkőzésre járni!
Ilyen szurkolótáborok előtt érdemes futballt csinálni. Változatos meccs volt, a szünetben tudtunk változtatni, jól szálltak be a cseréink is. Nagyon boldogok vagyunk, szerencsénk is volt, de úgy érzem, megérdemelten nyertünk
– foglalta össze gondolatait. – Még jó néhány hetet kell várni, hogy összeérjen a csapat, hiszen nagyon sok játékos érkezett későn. Szünetben másik felállásra váltottunk, és ez bevált. Már vártam, hogy szöglet után eredményesek legyünk, hiszen vannak jól fejelő játékosaink – tette hozzá.
|A labdarúgó NB I. állása
|1. Puskás Akadémia
4
|3
|–
|1
|8–6
|+2
|9
|2. Paksi FC
4
|2
|2
|–
|12–7
|+5
|8
|3. Ferencvárosi TC
4
|2
|1
|1
|9–4
|+5
|7
|4. Debreceni VSC
4
|2
|1
|1
|7–6
|+1
|7
|5. Kisvárda
4
|2
|1
|1
|5–7
|–2
|7
|6. ETO FC Győr
4
|1
|3
|–
|12–7
|+5
|6
|7. Újpest FC
4
|1
|1
|2
|5–5
|0
|4
|8. MTK Budapest
4
|1
|1
|2
|8–9
|–1
|4
|9. Nyíregyháza Spartacus
4
|1
|1
|2
|6–9
|–3
|4
|10. Zalaegerszegi TE
4
|–
|4
|–
|8–8
|0
|4
|11. Diósgyőri VTK
4
|–
|2
|2
|5–12
|–7
|2
|12. Kazincbarcika
4
|–
|1
|3
|4–9
|–5
|1
Labdarúgó NB I., 4. forduló, eredmények
- Újpest FC–Kisvárda Master Good 0–1
- Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–2
- Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC 1–2
- DVSC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–2
- MTK Budapest–ETO FC 2–7
- Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 2–2
Labdarúgó NB I., 5. fordulójának menetrendje
- Augusztus 22., péntek
20.00: Puskás Akadémia–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
- Augusztus 23., szombat
17.45: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
20.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
- Augusztus 24., vasárnap
20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
- December 3., szerda (későbbre halasztott mérkőzések)
19.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: M4 Sport)