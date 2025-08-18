Hiába a történelmi vereség, Sergio Navarro inkább a sok pozitívumról beszélt

– Remek volt ilyen hangulatban játszani. Nem érdemeltünk vereséget, jól futballoztunk – mondta Sergio Navarro, a Debreceni VSC vezetőedzője, miután csapata az idei bajnoságban először szenvedett vereséget, az ellenfél a Nyíregyháza volt. Pedig a Loki sokáig közelebb állt a győzelemhez, ám a második félidően a vendégek pontosabbnak bizonyultak.

Fotó: Katona Ákos

Mesterszemmel a Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus keleti rangadó

– Nagyon elégedett vagyok az első félidejei játékunkkal, több gólt is szerezhettünk volna, pedig ebben a periódusban sokkal jobban játszottunk ellenfelünknél. A szünet után nem a riválisunk játéka lepett meg, hanem a helyzet, amiből betalált. Aztán volt egy kapufánk, s az utolsó percben egy szöglet után kaptunk gólt.

Ahogy mondani szokás, ilyen a futball, ebből tanulnunk kell, van miben még fejlődnünk

– értékelt Sergio Navarro.

A Szpari mestere, Szabó István úgy véli, megérdemelten vitték el a három pontot Debrecenből.

– Természetesen nagyon fontos volt ez a győzelem. Az utóbbi két mérkőzés rosszul sikerült, de felállt a csapat a padlóról. Jó meccset játszottunk, elképesztő hangulatban, ezért érdemes mérkőzésre járni!

Ilyen szurkolótáborok előtt érdemes futballt csinálni. Változatos meccs volt, a szünetben tudtunk változtatni, jól szálltak be a cseréink is. Nagyon boldogok vagyunk, szerencsénk is volt, de úgy érzem, megérdemelten nyertünk

– foglalta össze gondolatait. – Még jó néhány hetet kell várni, hogy összeérjen a csapat, hiszen nagyon sok játékos érkezett későn. Szünetben másik felállásra váltottunk, és ez bevált. Már vártam, hogy szöglet után eredményesek legyünk, hiszen vannak jól fejelő játékosaink – tette hozzá.

A labdarúgó NB I. állása 1. Puskás Akadémia 4 3 – 1 8–6 +2 9 2. Paksi FC 4 2 2 – 12–7 +5 8 3. Ferencvárosi TC 4 2 1 1 9–4 +5 7 4. Debreceni VSC 4 2 1 1 7–6 +1 7 5. Kisvárda 4 2 1 1 5–7 –2 7 6. ETO FC Győr 4 1 3 – 12–7 +5 6 7. Újpest FC 4 1 1 2 5–5 0 4 8. MTK Budapest 4 1 1 2 8–9 –1 4 9. Nyíregyháza Spartacus 4 1 1 2 6–9 –3 4 10. Zalaegerszegi TE 4 – 4 – 8–8 0 4 11. Diósgyőri VTK 4 – 2 2 5–12 –7 2 12. Kazincbarcika 4 – 1 3 4–9 –5 1

Labdarúgó NB I., 4. forduló, eredmények Újpest FC–Kisvárda Master Good 0–1

Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–2

Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC 1–2

DVSC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–2

MTK Budapest–ETO FC 2–7

Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 2–2 Labdarúgó NB I., 5. fordulójának menetrendje Augusztus 22., péntek

20.00: Puskás Akadémia–Debreceni VSC ( Tv: M4 Sport)

Puskás Akadémia–Debreceni VSC ( M4 Sport) Augusztus 23., szombat

17.45: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC ( Tv: M4 Sport)

20.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK ( Tv: M4 Sport)

Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC ( M4 Sport) Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK ( M4 Sport) Augusztus 24., vasárnap

20.00: MTK Budapest–Paksi FC ( Tv: M4 Sport)

MTK Budapest–Paksi FC ( M4 Sport) December 3., szerda (későbbre halasztott mérkőzések)

19.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: M4 Sport)



