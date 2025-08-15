Bejelentették a csatárt! – így válaszolt a DVSC a Nyíregyházának

Ahogyan a napokban az országban elsőként számoltunk be róla: Pape Sissoko a Debreceni VSC-hez tart. A Loki péntek délután be is jelentette a csatárt, így ha minden jól alakul, akár már a Nyíregyháza elleni vasárnapi rangadón is pályára léphet. Érdekesség, hogy előtte a Szpari is szerződtetett egy játékost: kiderült, hogy a piros-fehéreknél nevelkedett Varga Kevin a szabolcsiaknál folytatja pályafutását.

A Debreceni VSC új igazolása: Pape Sissoko. Fotó: DVSC

Útja a Debreceni VSC-hez

A dvsc.hu arról ír, hogy a 19 éves mali támadó Bamakóban született, az Afrique Football Élite akadémián nevelkedett, majd tavaly tavasszal Franciaországba, az akkor első osztályú Reims együtteséhez igazolt. A Stade Reims színeiben fiatal kora ellenére négy mérkőzésen is pályára lépett a Ligue 1-ben, a klub második csapatában 16 találkozón 12-szer volt eredményes.