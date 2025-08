Helyenként remek futball és nagy küzdelem: győzött a DVSC az MTK ellen!

Végre hazai pályán is bemutatkozhatott a Debreceni VSC. A Fizz Liga 2. fordulójában az MTK-t fogadta a DVSC. Érdekesség, hogy mindkét együttes döntetlennel indította a szezont. A cívisvárosiak a ZTE vendégeként végeztek 3–3-ra, míg a fővárosiak otthon ikszeltek a rekordbajnok Ferencváros ellen. A kezdés előtt szépen megteltek a szektorok, minden Vasutas-szurkoló bízott a sikerben.

Debreceni VSC: Dzsudzsák Balázs hatalmas gólt szerzett a ZTE ellen. Forrás: MW-archív

Debreceni VSC: Kombinatívan kezdett a DVSC

A meccset a pirosban futballozó DVSC kezdte, a hazai szurkolók fantasztikus hangulatot. Az első helyzetre alig pár pillanatot kellett várni: Kocsis húzott el a szélen, Guerrero a lecsorgót vágta fölé. Ezt követően Bárány Donát próbálkozott, mellécsorgott a fejese. Jól kezdett a DVSC! Nem állt le a Vasutas, Dzsudzsák Balázs remek lekészítését követően Kocsis szöktette Bárányt, de helyzetig nem jutottak el a hazaiak. Tovább nyomott a Loki, de Kocsisnak nem volt jó Bárány emelése, dinamikus játékot láthattunk a cívisvárosiaktól az első tíz percben. A 14. minutumban életjelet adott magáról a fővárosi klub is, szép összjáték után Németh Hunor tüzelt, de Varga hárított. Egyre inkább ébredezett a vendégcsapat, de a piros-fehérek védelme stabilan állt a lábán. A 25. percben Dzsudzsák kanyarított középre, Bárány fejelt, de a kapufán csattant a labda. Pár pillanattal később maga a csapatkapitány lőtt hasonló szögből, mint az előző fordulóban, de Demjén Patrik védett. A 31. percben Varga Ádám futott alá egy labdának, Molnár az üres kaput vehette célba, de Dacosta óriásit mentett. A 35. percben gyönyörű összjátékot követően fejelt Batik Demjén kezébe, de gyönyörűen gurigázott a DVSC. Az MTK-nál Molnár Rajmund zaklatta fel legjobban a Loki védelmét, Varga Ádám azonban jól védett. Molnár Rajmund nagyon élt, Dacosta nem érezte úgy, hogy szorosabban kellene fogni az NB I. egyik legjobbját. Gól nem született az első félidőben, 0–0-nál vonultak az öltözőbe a felek.

Küzdelmes siker

A második félidőt az MTK kezdte, rögtön egy hazai lövéssel indult a játékrész, de nem talált kaput a DVSC. A hazai drukkerek egy percre sem hagyták abba a szurkolást, jó hangulat volt a Nagyerdei Stadionban. Jurina is kísérletezett, de Varga ismét védett. Az MTK támadói nem hagyták pihenni Varga Ádámot, aki rendre bizonyította, miért is ő áll a hazaiak kapujában. Az 56. percben végre megszerezte a vezetést a DVSC! Dzsudzsák Balázs mesteri gólpasszát követően Batik Bence fejelt a kapuba. Az MTK igyekezett tekerni egyet a fordulatszámon, de ezzel több területe is lett hirtelen a Vasutasnak. Először a meccsen Horváth Dávid változtatott, de rögtön cserélt Sergio Navarro is. Szécsi és Bermejo érkezett, akik lendületet hozhattak a pályára. Szecska rögtön egy labdaszerzéssel kezdett, de Kocsis pontatlan volt. A spanyol vezetőedző üzenete azonban egyértelmű volt: nem kell beállni védekezni. A 68. minutumban nagy esélyt kapott az MTK, de Bognár szabadrúgását hárította Varga. Kezdte átvenni az irányítást a budapesti csapat, ám ez érthető volt, hiszen hátrányban voltak. A 76. percben Kocsis húzott el a szélen, majd tekert kapura, kevéssel ment fölé a lövése. A 81. percben az MTK rohanta le a DVSC védelmét, ajtó-ablak ziccerben voltak a fővárosiak, de Szécsi hatalmas sprint után ért vissza és szerelt. A vendégek nem álltak le, Jurina is fejelt, de fölészállt a labda. A 86. percben még a becserélt Gordic is próbálkozott, szögletre pattant a lövése. Több gól már nem született a meccsen, a DVSC megverte az MTK-t!