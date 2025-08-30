Több mint tízezer néző, extázis: nem (!) a Ferencváros miatt mennek ki az emberek a DVSC-FTC-re

Remek kezdés a bajnokságban, második hely és szórakoztató futball a Debreceni VSC játékosaitól ha jól áll – egyébként is –, biztosan rengetegen vannak a stadionban, és nem a Ferencváros miatt. Régen tapasztalható pozitív légkör övezi a vasárnapi – csöppet sem nézőbarát időpont, mást ne mondjunk, másnap kezdődik az iskola, így vármegyeszerte sajnos sokak fognak távol maradni a Nagyerdei Stadiontól, de legalább nem péntek… – meccset, tömött lelátók előtt bizonyíthat a Vasutas. Mire számíthatunk azonban a rangadón?

Debreceni VSC: Dzsudzsák Balázs villanásaira is szükség lesz a rangadón. Forrás: Napló-archív

Debreceni VSC: Megy tovább az élet, de ez erőt adhat

A Ferencvárosnak többen szorítottak szerda este, de a Qarabag túl nagy falatnak bizonyult, így idén sem lesz ott a legrangosabb európai kupasorozatban a fővárosi klub. Nagy eredmény az Európa-liga is, de ne feledjük, hogy rengeteget utaztak a zöld-fehérek, így hiába van két kezdőcsapatnyi futballistájuk, biztosan megérzik majd a fáradtságot. Gyakorlatilag borítékolható, hogy Dibusz Dénes, Mackreckis, Tóth Alex, Eötvös Bence ettől függetlenül is ott lesz a rekordbajnok kezdőjében. Ennek épp a fordítottja van a DVSC-nél, hiszen

a debreceniek jó szájízzel, több mint egy hetet pihenhettek a vasárnapi rangadóra, a Felcsút legyőzése nagy löketet adhat a játékosoknak: mindenkit meg lehet verni.

Érdemes szót ejteni a budapestiek BL-selejtezőjéről is, az azeriek szinte kizárólag kontrákkal bontották meg a Ferencváros védekezését, akik jól láthatóan nem tudtak mit kezdeni a gyors átmenetekkel, ez a kieséshez vezetett. Hajdúsági szempontból azért érdekes ez a tény, mert bizony a hazaiaknak is megvannak az emberei ahhoz, hogy komoly keresztlabdákkal – Dzsudzsák Balázs – és gyors támadókkal megnehezítsék a címvédő dolgát. Bőven van esély. És ne hegyezzük ezt ki csak arra, mik a Ferencváros nehézségei, hiszen a cívisvárosiak régen látott jó teljesítményt nyújtanak, láthatóan sokszor az ellenfelek sem tudják, merre, hány méter. Érdekes találkozó elé nézünk.

