Üzent a szurkolóknak a DVSC, nem hagyták szó nélkül, ami az MTK elleni mecsen történt!

A Debreceni VSC a honlapján arról számolt be, hogy az MTK Budapest elleni győztes összecsapáson egyből egymásra talált a csapat és a közönség. „A DVSC ezúton is szeretné megköszönni fantasztikus szurkolóinknak a kitartó biztatást és támogatást. A pályán és azon kívül is érezzük azt az erőt, amit a lelátóról kapunk – ez minden helyzetben sokat jelent a gárda számára. Külön köszönjük, hogy drukkereink a mérkőzések során fegyelmezetten és sportszerűen betartották a szövetség által előírt szabályokat" – áll a közleményben.

A Debreceni VSC–MTK Budapest 1–0 mérkőzést múlt pénteken rendezték a Nagyerdei Stadionban

Forrás: Napló-archív

A Debreceni VSC-nél a Nyíregyháza és az FTC elleni meccsre is előre tekintettek

Felhívják rá a figyelmet, hogy ez nemcsak a klub jó hírnevét erősíti, hanem példát is mutat a sportszeretetből és tiszteletből. Így minden remény megvan arra, hogy az augusztus 17-i DVSC–Nyíregyháza és az augusztus végi DVSC–FTC rangadók is valódi futballünnepet hozhatnak.

A Lokinál azzal zárták: együtt igazán erősek – csak így tovább, hajrá, Loki!