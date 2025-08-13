augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Debreceni VSC

Érik a szektorbezárás? Ismét eljárást indítottak a DVSC ellen!

Címkék#szurkolók#DVSC#fegyelmi eljárás

Korábban már szankcionálták a klubot. Ismét leült az MLSZ Fegyelmi Bizottsága, a Debreceni VSC is érintett volt.

Haon.hu

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága (FEB) augusztus 12-én ismét ülésezett, ahol több határozatot is hoztak. A Győri ETO csapatát pénzbüntetéssel és szektorbezárással büntették az obszcén, rasszista bekiabálások miatt az Újpest elleni mérkőzésen. A bezárást azonban 6 hónapra felfüggesztették. Az ülésen azonban  Debreceni VSC neve is előkerült.

Fegyelmi
Újabb fegyelmi eljárást indítottak a Debreceni VSC ellen
Forrás: Napló-archív

A FEB a 3. forduló eseményei kapcsán szurkolói rendzavarások, diszkriminatív megnyilvánulások miatt eljárást indított az FTC-vel és a Nyíregyházával szemben; továbbá szurkolók megbotránkoztató bekiabálásai miatt az DVSC-vel, a ZTE-vel, a ETO-val, az Újpesttel, a Fehérvárral és a Diósgyőrrel szemben

- tették hozzá. Az MLSZ korábban bejelentette, az idei szezontól zéró tolerancia van hirdetve az obszcén és megbotránkoztató kifejezésekkel és a kirekesztő, diszkriminatív szavak, szövegek skandálásával szemben.

Ennek megfelelően az eddigiekhez mérve súlyosabb büntetések lettek kiosztva.

Korábban már elítélték a Debreceni VSC-t

Augusztus 5-én ülésezett legutóbb a FEB, akkor a Debreceni VSC-t is szankcionálta az MLSZ. Bővebben itt írtunk a büntetés mértékéről:

Ez is érdekelhet:

 

 

