Érik a szektorbezárás? Ismét eljárást indítottak a DVSC ellen!
Korábban már szankcionálták a klubot. Ismét leült az MLSZ Fegyelmi Bizottsága, a Debreceni VSC is érintett volt.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága (FEB) augusztus 12-én ismét ülésezett, ahol több határozatot is hoztak. A Győri ETO csapatát pénzbüntetéssel és szektorbezárással büntették az obszcén, rasszista bekiabálások miatt az Újpest elleni mérkőzésen. A bezárást azonban 6 hónapra felfüggesztették. Az ülésen azonban Debreceni VSC neve is előkerült.
A FEB a 3. forduló eseményei kapcsán szurkolói rendzavarások, diszkriminatív megnyilvánulások miatt eljárást indított az FTC-vel és a Nyíregyházával szemben; továbbá szurkolók megbotránkoztató bekiabálásai miatt az DVSC-vel, a ZTE-vel, a ETO-val, az Újpesttel, a Fehérvárral és a Diósgyőrrel szemben
- tették hozzá. Az MLSZ korábban bejelentette, az idei szezontól zéró tolerancia van hirdetve az obszcén és megbotránkoztató kifejezésekkel és a kirekesztő, diszkriminatív szavak, szövegek skandálásával szemben.
Ennek megfelelően az eddigiekhez mérve súlyosabb büntetések lettek kiosztva.
Korábban már elítélték a Debreceni VSC-t
Augusztus 5-én ülésezett legutóbb a FEB, akkor a Debreceni VSC-t is szankcionálta az MLSZ. Bővebben itt írtunk a büntetés mértékéről:
Nem vártak vele sokat, máris lesújtott az MLSZ a Debreceni VSC-re!
