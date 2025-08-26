1 órája
Irány Európa! – ez a csoda már 15 éve történt a DVSC-vel
Idegenben is legyőzte a Loki a bolgár bajnokot, így 4–1-es összesítéssel harcolta ki az Európa-liga csoportkörébe jutást. A Debreceni VSC a meccs elején átvészelte a kritikus időszakot, majd remek kontráival kerekedett riválisa fölé. Utána a csoportkörben pedig még volt egy Sampdoria elleni győzelem is! Erről az időszakról a cívisvárosi szurkolóknak nagyon jó emlékeik vannak.
Miután a Bajnokok Ligájában szerepelt a Debreceni VSC, a következő évben újra a BL-selejtezőben indulhatott. A 2. fordulóban az észt FC Levadia Tallin ellen 1–1-es döntetlent ért el idegenben, majd hazai pályán (az Oláh Gábor utcai stadionban) 3–2-re nyert. A következő körben a svájci FC Basel ellen már nem járt sikerrel, mivel hazai környezetben (egészen pontosan Újpesten) 2–0-ra, idegenben 3–1-re kapott ki. Azonban a Lokit egy párharc válaszotta el az UEFA Európa-ligától: a bolgár Liteksz Lovecs elleni hazai (Nyíregyházán játszhatott a csapat) mérkőzést 2010. augusztus 19-én rendezték, a visszavágóra pedig augusztus 26-án került sor – utoljára 15 évvel ezelőtt örülhettek annak a debreceni szurkolók, hogy a gárda valamely nemzetközi kupasorozat csoportkörébe jutott.
Ez történt a Liteksz Lovecs–Debreceni VSC meccsen 2010-ben
Dél körül már érződött némi meccshangulat a lovecsi belvárosban, ekkor futott be ugyanis a debreceni szurkolók előőrse. Piros mezes emberekkel teltek meg a hangulatos kávézók teraszai, ám teljes volt a békesség, annak ellenére, hogy errefelé a narancssárga a divatszín. A helybélieket nem zavarta különösebben a Loki-hívek érkezése, a kereskedők viszont határozottan örültek a vendégeknek, akik a magyarországihoz képest erősen visszafogott árak láttán bátran költekeztek. A kisváros lakosságának jelentős részét azonban nem hozta lázba az Európa-liga-visszavágó. A bolgárok két órával a mérkőzés kezdete előtt kezdtek el hangolni, ekkor már a kerthelyiségekben is fölénybe kerültek, de a Gradszki Stadionhoz érve egyértelművé vált, hogy nem lesz telt ház az idén tavaszszal rohamtempóban UEFA-kompatibilissé varázsolt, hétezer férőhelyes létesítményben. A kezdés előtt felcsendülő, enyhén balladisztikus Litekszindulót 3500-an hallgatták a lelátókon, növelte a nézőszámot a közeli dombon ücsörgő harminc élelmes helyi polgár. A DVSC-t szállító busz útja nem volt zökkenőmentes, jó ötszáz méterre a meccs helyszínétől egyszer csak megállt a jármű, s bár a derék sofőr némi életet lehelt a motorba, szerencséje volt, hogy az utolsó szakaszon enyhén lejtős volt az út, így az autóbusz célhoz ért.
Saját célja, az El-csoportkörébe jutás felé igyekezett az ötszörös magyar bajnok, s azt pontosan tudták a debreceni labdarúgók is, hogy az ide vezető út utolsó kilencven perce pokolian nehéz lesz. Petko Petkov támadó szellemű Litekszet ígért a visszavágóra, s hogy a bolgár együttes vezetőedzője nem a levegőbe beszélt, az a pályán kiderült. A lovecsiek a 4-5-1 -es alapfelállásból villámgyorsan fejlődtek fel akcióikhoz, így a DVSC többnyire védekezni kényszerült, a Nyíregyházán megszerzett kétgólos előnyét azonban őrizte a Loki. A kritikus első tíz percet Tom ballábas lövése zárta le, s a folytatásban egy kicsit kiszabadult a szorításból a fehér mezes vendégcsapat. A két debreceni csatár közül Kabát Péter tudta jobban megtartani az előrekerülő átadásokat, Adamo Coulibalynál viszont csak néhány másodpercig maradt meg a labda. A magyar együttes védelmének tengelyében Komlósi Ádám rombolt magabiztosan, a középpályások közül Varga József végzett hatalmas munkát, ami különösen azért említésre méltó, mert a fiatal játékos lábfejsérülése miatt több edzést is kihagyott. Czvitkovics Péter hol a jobb, hol a bal oldalról indulva próbálta meg szervezni csapata játékát. Az első találkozón életveszélyes debreceni szögletek ezúttal sajnos nem voltak kellően hatékonyak. A Nyíregyházán védő, ott meglehetősen bizonytalannak tűnő Uros Golubovics helyett ezúttal Vinicius Barriviera állt a Liteksz kapujában, s a brazü hálóőr a beíveléseknél nemcsak állt, mint a szabolcsi megyeszékhelyen szerb kollégája, hanem határozottan lépett ki a magasan az ötös környékére érkező labdákra. Ezzel együtt a negyvenedik percben nagy lépést tehetett volna álma megvalósítása felé a magyar gárda, Varga József remek kiugratása után Szakály Péter került százszázalékos helyzetbe, ám a középpályás tízméteres lövése centiméterekkel elkerülte a bal alsó sarkot. Bosszankodhattunk tehát a kimaradt lehetőség miatt, ám a szünetig így sem tudott faragni hátrányából a bolgár bajnok, s ez volt a lényeg. Igaz, a második játékrész elején akadt okunk az aggodalomra, fél percen belül ugyanis három magyar játékos került a földre. Előbb Kabát Péter sérült meg, majd Szakály Péter és Laczkó Zsolt fejelt össze, így mindöszsze hét debreceni mezőnyjátékos maradt a pályán.
Kabátot nem sokkal később le is kellett cserélni. A kellemetlen sérülés ezúttal szerencsét hozott a debrecenieknek, hiszen a kameruni szélső, Yannick három perccel beállása után bevette a hazaiak kapuját, s gyakorlatilag Európaliga-résztvevőként rohanhatott a debreceni szurkolótáborhoz. A Litekszet megfogta a reményromboló gól, igaz, becsületből ment előre a hazai együttes, sőt Wilfred Niflore szöglet után ki is egyenlített, ám a bolgár találat utáni percekben is magabiztos volt a DVSC. Ha még cseppnyi kétely is völt a továbbjutó kilétét illetően, azt Czvitkovics Péter oszlatta el, amikor kilőtte a jobb felső sarkot.
Továbbjutott: a Debrecen, 4–1-es összesítéssel – jelent meg 2010 augusztus 27-én a Nemzeti Sportban Bereczky Attila tudósítása.
Ugyanakkor a Loki-szurkolóknak mégis izgulnia kellett, ugyanis Máté Péter a visszavágó 90. percében állt be Varga József helyére, ám mint a vezetők a reptéren értesültek róla, a hátvéd nem volt nevezve az Európa-ligára. Az UEFA vizsgálatot is indított az ügyben, napokkal később pedig úgy határozott, hogy mivel ez már nem volt hatással a mérkőzés végeredményére, a kupasorozat csoportkörében a DVSC – pénzbüntetés ellenében – indulhat.
Íme, néhány a Naplóban megjelentő cikk a történésekről:
A Nemzeti Sport címlapján a DVSC:
A csoportkör sorsolását 2010. augusztus 27-én tartották Monacóban, a Lokinak az ukrán Mataliszt Harkiv, az olasz Sampdoria és a holland – Dzsudzsák Balázst is soraiban tudó – PSV Eindhoven voltak az ellenfelei.
A csoportmeccseket 2010. szeptember 16. és december 16. között játszották. A Debrecen egy győzelemmel és öt vereséggel zárt, a csoport utolsó helyén végzett, így kiesett a sorozatból. Ugyanakkor ha erre a nagy menetelésre visszagondolnak a Loki-szurkolók, még mindig nagy mosollyal idézik vissza a történéseket, nem hiába: a DVSC napjainkig ekkor szerepelt utoljára valamely nemzetközi kupasorozat csoportkörében.