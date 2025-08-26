augusztus 26., kedd

Izsó névnap

24°
+24
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Irány Európa! – ez a csoda már 15 éve történt a DVSC-vel

Címkék#DVSC#Varga József#Laczkó Zsolt#Debreceni VSC#Nyíregyháza#Szakály Péter

Idegenben is legyőzte a Loki a bolgár bajnokot, így 4–1-es összesítéssel harcolta ki az Európa-liga csoportkörébe jutást. A Debreceni VSC a meccs elején átvészelte a kritikus időszakot, majd remek kontráival kerekedett riválisa fölé. Utána a csoportkörben pedig még volt egy Sampdoria elleni győzelem is! Erről az időszakról a cívisvárosi szurkolóknak nagyon jó emlékeik vannak.

Tóth Huba Elemér

Miután a Bajnokok Ligájában szerepelt a Debreceni VSC, a következő évben újra a BL-selejtezőben indulhatott. A 2. fordulóban az észt FC Levadia Tallin ellen 1–1-es döntetlent ért el idegenben, majd hazai pályán (az Oláh Gábor utcai stadionban) 3–2-re nyert. A következő körben a svájci FC Basel ellen már nem járt sikerrel, mivel hazai környezetben (egészen pontosan Újpesten) 2–0-ra, idegenben 3–1-re kapott ki. Azonban a Lokit egy párharc válaszotta el az UEFA Európa-ligától: a bolgár Liteksz Lovecs elleni hazai (Nyíregyházán játszhatott a csapat) mérkőzést 2010. augusztus 19-én rendezték, a visszavágóra pedig augusztus 26-án került sor – utoljára 15 évvel ezelőtt örülhettek annak a debreceni szurkolók, hogy a gárda valamely nemzetközi kupasorozat csoportkörébe jutott.

debreceni vsc, dvsc
A Debreceni VSC játékosainak nagy öröme: az Európa-ligába jutottak! Forrás: NS-archív

Ez történt a Liteksz Lovecs–Debreceni VSC meccsen 2010-ben

Dél körül már érződött némi meccshangulat a lovecsi belvárosban, ekkor futott be ugyanis a debreceni szurkolók előőrse. Piros mezes emberekkel teltek meg a hangulatos kávézók teraszai, ám teljes volt a békesség, annak ellenére, hogy errefelé a narancssárga a divatszín. A helybélieket nem zavarta különösebben a Loki-hívek érkezése, a kereskedők viszont határozottan örültek a vendégeknek, akik a magyarországihoz képest erősen visszafogott árak láttán bátran költekeztek. A kisváros lakosságának jelentős részét azonban nem hozta lázba az Európa-liga-visszavágó. A bolgárok két órával a mérkőzés kezdete előtt kezdtek el hangolni, ekkor már a kerthelyiségekben is fölénybe kerültek, de a Gradszki Stadionhoz érve egyértelművé vált, hogy nem lesz telt ház az idén tavaszszal rohamtempóban UEFA-kompatibilissé varázsolt, hétezer férőhelyes létesítményben. A kezdés előtt felcsendülő, enyhén balladisztikus Litekszindulót 3500-an hallgatták a lelátókon, növelte a nézőszámot a közeli dombon ücsörgő harminc élelmes helyi polgár. A DVSC-t szállító busz útja nem volt zökkenőmentes, jó ötszáz méterre a meccs helyszínétől egyszer csak megállt a jármű, s bár a derék sofőr némi életet lehelt a motorba, szerencséje volt, hogy az utolsó szakaszon enyhén lejtős volt az út, így az autóbusz célhoz ért. 

Saját célja, az El-csoportkörébe jutás felé igyekezett az ötszörös magyar bajnok, s azt pontosan tudták a debreceni labdarúgók is, hogy az ide vezető út utolsó kilencven perce pokolian nehéz lesz. Petko Petkov támadó szellemű Litekszet ígért a visszavágóra, s hogy a bolgár együttes vezetőedzője nem a levegőbe beszélt, az a pályán kiderült. A lovecsiek a 4-5-1 -es alapfelállásból villámgyorsan fejlődtek fel akcióikhoz, így a DVSC többnyire védekezni kényszerült, a Nyíregyházán megszerzett kétgólos előnyét azonban őrizte a Loki. A kritikus első tíz percet Tom ballábas lövése zárta le, s a folytatásban egy kicsit kiszabadult a szorításból a fehér mezes vendégcsapat. A két debreceni csatár közül Kabát Péter tudta jobban megtartani az előrekerülő átadásokat, Adamo Coulibalynál viszont csak néhány másodpercig maradt meg a labda. A magyar együttes védelmének tengelyében Komlósi Ádám rombolt magabiztosan, a középpályások közül Varga József végzett hatalmas munkát, ami különösen azért említésre méltó, mert a fiatal játékos lábfejsérülése miatt több edzést is kihagyott. Czvitkovics Péter hol a jobb, hol a bal oldalról indulva próbálta meg szervezni csapata játékát. Az első találkozón életveszélyes debreceni szögletek ezúttal sajnos nem voltak kellően hatékonyak. A Nyíregyházán védő, ott meglehetősen bizonytalannak tűnő Uros Golubovics helyett ezúttal Vinicius Barriviera állt a Liteksz kapujában, s a brazü hálóőr a beíveléseknél nemcsak állt, mint a szabolcsi megyeszékhelyen szerb kollégája, hanem határozottan lépett ki a magasan az ötös környékére érkező labdákra. Ezzel együtt a negyvenedik percben nagy lépést tehetett volna álma megvalósítása felé a magyar gárda, Varga József remek kiugratása után Szakály Péter került százszázalékos helyzetbe, ám a középpályás tízméteres lövése centiméterekkel elkerülte a bal alsó sarkot. Bosszankodhattunk tehát a kimaradt lehetőség miatt, ám a szünetig így sem tudott faragni hátrányából a bolgár bajnok, s ez volt a lényeg. Igaz, a második játékrész elején akadt okunk az aggodalomra, fél percen belül ugyanis három magyar játékos került a földre. Előbb Kabát Péter sérült meg, majd Szakály Péter és Laczkó Zsolt fejelt össze, így mindöszsze hét debreceni mezőnyjátékos maradt a pályán. 

Kabátot nem sokkal később le is kellett cserélni. A kellemetlen sérülés ezúttal szerencsét hozott a debrecenieknek, hiszen a kameruni szélső, Yannick három perccel beállása után bevette a hazaiak kapuját, s gyakorlatilag Európaliga-résztvevőként rohanhatott a debreceni szurkolótáborhoz. A Litekszet megfogta a reményromboló gól, igaz, becsületből ment előre a hazai együttes, sőt Wilfred Niflore szöglet után ki is egyenlített, ám a bolgár találat utáni percekben is magabiztos volt a DVSC. Ha még cseppnyi kétely is völt a továbbjutó kilétét illetően, azt Czvitkovics Péter oszlatta el, amikor kilőtte a jobb felső sarkot.

Továbbjutott: a Debrecen, 4–1-es összesítéssel – jelent meg 2010 augusztus 27-én a Nemzeti Sportban Bereczky Attila tudósítása.

20108019_CER_1016
Laczkó Zsolt küzdelme a bolgár játékossal
Forrás: NS-archív

Ugyanakkor a Loki-szurkolóknak mégis izgulnia kellett, ugyanis Máté Péter a visszavágó 90. percében állt be Varga József helyére, ám mint a vezetők a reptéren értesültek róla, a hátvéd nem volt nevezve az Európa-ligára. Az UEFA vizsgálatot is indított az ügyben, napokkal később pedig úgy határozott, hogy mivel ez már nem volt hatással a mérkőzés végeredményére, a kupasorozat csoportkörében a DVSC – pénzbüntetés ellenében – indulhat.

Íme, néhány a Naplóban megjelentő cikk a történésekről:

 
 
 
 

A Nemzeti Sport címlapján a DVSC:

 

A csoportkör sorsolását 2010. augusztus 27-én tartották Monacóban, a Lokinak az ukrán Mataliszt Harkiv, az olasz Sampdoria és a holland – Dzsudzsák Balázst is soraiban tudó – PSV Eindhoven voltak az ellenfelei.

A csoportmeccseket 2010. szeptember 16. és december 16. között játszották. A Debrecen egy győzelemmel és öt vereséggel zárt, a csoport utolsó helyén végzett, így kiesett a sorozatból. Ugyanakkor ha erre a nagy menetelésre visszagondolnak a Loki-szurkolók, még mindig nagy mosollyal idézik vissza a történéseket, nem hiába: a DVSC napjainkig ekkor szerepelt utoljára valamely nemzetközi kupasorozat csoportkörében.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu