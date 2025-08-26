Irány Európa! – ez a csoda már 15 éve történt a DVSC-vel

Miután a Bajnokok Ligájában szerepelt a Debreceni VSC, a következő évben újra a BL-selejtezőben indulhatott. A 2. fordulóban az észt FC Levadia Tallin ellen 1–1-es döntetlent ért el idegenben, majd hazai pályán (az Oláh Gábor utcai stadionban) 3–2-re nyert. A következő körben a svájci FC Basel ellen már nem járt sikerrel, mivel hazai környezetben (egészen pontosan Újpesten) 2–0-ra, idegenben 3–1-re kapott ki. Azonban a Lokit egy párharc válaszotta el az UEFA Európa-ligától: a bolgár Liteksz Lovecs elleni hazai (Nyíregyházán játszhatott a csapat) mérkőzést 2010. augusztus 19-én rendezték, a visszavágóra pedig augusztus 26-án került sor – utoljára 15 évvel ezelőtt örülhettek annak a debreceni szurkolók, hogy a gárda valamely nemzetközi kupasorozat csoportkörébe jutott.

A Debreceni VSC játékosainak nagy öröme: az Európa-ligába jutottak! Forrás: NS-archív

Ez történt a Liteksz Lovecs–Debreceni VSC meccsen 2010-ben

Dél körül már érződött némi meccshangulat a lovecsi belvárosban, ekkor futott be ugyanis a debreceni szurkolók előőrse. Piros mezes emberekkel teltek meg a hangulatos kávézók teraszai, ám teljes volt a békesség, annak ellenére, hogy errefelé a narancssárga a divatszín. A helybélieket nem zavarta különösebben a Loki-hívek érkezése, a kereskedők viszont határozottan örültek a vendégeknek, akik a magyarországihoz képest erősen visszafogott árak láttán bátran költekeztek. A kisváros lakosságának jelentős részét azonban nem hozta lázba az Európa-liga-visszavágó. A bolgárok két órával a mérkőzés kezdete előtt kezdtek el hangolni, ekkor már a kerthelyiségekben is fölénybe kerültek, de a Gradszki Stadionhoz érve egyértelművé vált, hogy nem lesz telt ház az idén tavaszszal rohamtempóban UEFA-kompatibilissé varázsolt, hétezer férőhelyes létesítményben. A kezdés előtt felcsendülő, enyhén balladisztikus Litekszindulót 3500-an hallgatták a lelátókon, növelte a nézőszámot a közeli dombon ücsörgő harminc élelmes helyi polgár. A DVSC-t szállító busz útja nem volt zökkenőmentes, jó ötszáz méterre a meccs helyszínétől egyszer csak megállt a jármű, s bár a derék sofőr némi életet lehelt a motorba, szerencséje volt, hogy az utolsó szakaszon enyhén lejtős volt az út, így az autóbusz célhoz ért.