Jelzésértékű átigazolás, új célokért küzdhet a DVSC? Több mint érdekes…

Emlékezhetünk, a legtöbb szurkolónak az volt a kívánsága az előző szezon végeztével, hogy a Debreceni VSC erősítse meg keretét a következő idényre. Amellett persze, hogy a kulcsjátékosok maradjanak is a cívisvárosban. Kijelenthető, Brandon Domingues eligazolását gyakorlatilag nem lehetett és nem is kellett megakadályozni, de mindenki, aki igazán erősítés, itt maradt. Legutóbb például Komáromi György érkezését jelentette be a klub, amely több mint jó jel.

Debreceni VSC: Komáromi György meghatározó tagja lehet a csapatnak. Forrás: MW-archív

Debreceni VSC: Komáromi György az NB I. egyik legjobb szélsője

Kevés az olyan futballistáknak a száma, akinek előre és látatlanul – DVSC mezben – megadhatjuk azt a bizalmat, hogy biztosan jó lesz. Nos, ha valami nem jön közbe, bizony „Gyurika” meghatározó tagja lesz a Debreceni VSC-nek. Aki emlékszik rá a Puskás Akadémia mezében: gyors, mozgékony, vállalkozószellemű, kreatív és rendkívül progresszív támadóról beszélünk, aki egyedül is képes teljes rövidzárlatot okozni az ellenfelek védelmében. Régóta az volt a lelátói vélemény, hogy nagyon hiányzik a cívisvárosiaktól egy olyan játékos, aki mer és tud is cselezni, ráadásul sikeresen. Többen aggódtak, mi lesz Domingues távozásával? J

ogosan hihetjük azt, több mint jelesre vizsgázott a klubvezetés, amikor „cserébe” szerződtették Komáromit. A szélsőért egyébként szinte a fél NB I. bejelentkezett, kis túlzással pedig – és nem a magyar ajánlás miatt – mind a tizenkét élvonalbeli klub kezdőjébe beférne az új 11-es mezszámú futballista. Egyetlen egy „ellenérv” van – a fotelmenedzserek körében –, hogy „jó-jó, de a Mariborban nem kellett”. Valóban, nem vált be a szlovén kaland, de ez nem azt jelenti, hogy rosszabb játékos lett, sőt: biztos vagyok benne, hogy az idei szezon egyik legjobbja lesz a DVSC új szélsője.

Mit várhatunk tőle?

Az biztos, hogy bővültek Sergio Navarro variációs lehetőségei. Észrevehettük, a spanyol mester kedveli Kocsis Dominik játékát, akiben valóban megvan a sebesség, de döntéshozatalban még fejlődnie kell, ezt azonban csak játékkal érheti el. Ha nem csal a megérzésünk és mindenki egészséges lesz, akkor a Varga – Dacosta, Hofmann, Lang, Vajda – Youga vagy Batik, Szűcs, Szuhodovszki – Dzsudzsák, Komáromi – Bárány kezdővel állhat fel majd DVSC, ez az összeállítás pedig azért elég jól néz ki. Ebben a játékrendszerben igazán kiteljesedhet Komáromi, akinek ráadásul egy olyan mentora is lehet, mint a válogatottsági-rekorder Dzsudzsák Balázs, aki biztosan hasznos tanácsokkal tudja ellátni a fiatal szélsőt. Az utánpótlás-válogatott támadónak az is biztosan jól fog jönni, hogy a támadásokban teljes szabadságot kapnak a futballisták, Komáromiban pedig van lehetőség és kreativitás. Higgyék el.