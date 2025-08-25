Labdarúgás
Hivatalos! Eldőlt, kivel játszik a DVSC a Magyar Kupában
A Debreceni VSC is ellenfelet kapott a MOL Magyar Kupa hétfői sorsolásán.
Hétfőn este 18 órától tartották a MOL Magyar Kupa következő körének sorsolását. Volt Hajdú-bihari érdekeltség is, hiszen mind a Debreceni VSC, mind pedig a DEAC is érintett volt az M4 Sporton élőben közvetített eseményen. A DVSC együttese a Veszprém ellen játszik majd, a kiírás szabályainak megfelelően idegenben kezd a hajdúsági együttes. A DEAC pedig idegenben Pécs ellen vívhatja ki a legjobb 32-be kerülést.
