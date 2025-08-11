Micsoda átigazolások: lesz még bejelentés a DVSC-nél? – mutatjuk!

Amilyen „döcögősen” indult – egyesek szerint –, olyannyira sikeresen zajlik a Debreceni VSC idei nyara az átigazolásokat tekintve. Láthatóan is komoly nevek érkeztek a cívisvárosba és ezt a helyén kell kezelni: nyilván olyan játékosok egyelőre szóba sem jöhetnek, mint például a Ferencvárosnál, de tegyük a szívünkre a kezünket: olyan rossz a spanyol másodosztályból igazolni? Főleg, hogy a spanyol futball szakértői szerint a másodosztályú futballistákban is megvan a kvalitás a La Ligához, csupán sebességben vannak hiányosságaik, de ez a fajta „lassúság” az NB I.-ben még bőven topjátékost jelent. Alaposan kicserélődött a keret: Bermejo, Dacosta, Guerrero, Kulbacsuk Manzanara, Mejías, Djokic, Gordic, Komáromi György és Varga Ádám az érkezők névsora. Akárhogyan nézzük, tíz futballistát szerződtetett a Vasutas, többségük pedig egészen jól néz ki. Ahogyan írtuk, akár komolyabb célokért is küzdhet a DVSC, de egyelőre maradjunk a földön, minden pontra szükség van. Vajon mire lesz ez elég a keleti csapatok versenyében? A szurkolók legnagyobb vágya egy center és egy szélső Debrecenbe csábítása volt, mindkettő sikerült, azt pedig talán nem elhamarkodott kijelenteni, hogy bizony a hajdúságiak – úgy tűnik – jól erősítették meg a keretüket.

Debreceni VSC: Remélhetőleg sok ilyen jelenetet látunk majd Komáromi Györgytől. Forrás: MW-archív

A Debreceni VSC dominál, de mi a helyzet a többiekkel?

A keleti együttesek közül még a Nyíregyháza erősített „komolyabban”. A Szpari olyan játékosokat vett, mint Dorian Babunski, Sankovic, Antonov vagy Katona. Az érkezők többségének komoly rutinja van, Szabó István pedig biztosan ütőképes együttes farag a szabolcsiakból. Még annak ellenére is, hogy nem kezdték a legjobban a bajnokságot a „szomszédok”. A DVTK-nál is komoly változások voltak a nyáron, hiszen a „Dió-nál” is volt mozgás, ráadásul még sportigazgatót is cseréltek a miskolciak. A két legnagyobb igazolás Esiti és Kecskés, akik azonnal alapemberek lettek a piros-fehéreknél, de Radenkovic mester visszatérése is komoly fegyvertény, noha nem kezdte jól az idényt a Diósgyőr, érdemes lesz rájuk odafigyelni.