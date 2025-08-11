2 órája
Micsoda átigazolások: lesz még bejelentés a DVSC-nél? – mutatjuk!
A Fizz Liga már a harmadik fordulón is túl van. A csapatok többségénél kijelenthető, kész a keret, de hogyan áll a Debreceni VSC?
Amilyen „döcögősen” indult – egyesek szerint –, olyannyira sikeresen zajlik a Debreceni VSC idei nyara az átigazolásokat tekintve. Láthatóan is komoly nevek érkeztek a cívisvárosba és ezt a helyén kell kezelni: nyilván olyan játékosok egyelőre szóba sem jöhetnek, mint például a Ferencvárosnál, de tegyük a szívünkre a kezünket: olyan rossz a spanyol másodosztályból igazolni? Főleg, hogy a spanyol futball szakértői szerint a másodosztályú futballistákban is megvan a kvalitás a La Ligához, csupán sebességben vannak hiányosságaik, de ez a fajta „lassúság” az NB I.-ben még bőven topjátékost jelent. Alaposan kicserélődött a keret: Bermejo, Dacosta, Guerrero, Kulbacsuk Manzanara, Mejías, Djokic, Gordic, Komáromi György és Varga Ádám az érkezők névsora. Akárhogyan nézzük, tíz futballistát szerződtetett a Vasutas, többségük pedig egészen jól néz ki. Ahogyan írtuk, akár komolyabb célokért is küzdhet a DVSC, de egyelőre maradjunk a földön, minden pontra szükség van. Vajon mire lesz ez elég a keleti csapatok versenyében? A szurkolók legnagyobb vágya egy center és egy szélső Debrecenbe csábítása volt, mindkettő sikerült, azt pedig talán nem elhamarkodott kijelenteni, hogy bizony a hajdúságiak – úgy tűnik – jól erősítették meg a keretüket.
A Debreceni VSC dominál, de mi a helyzet a többiekkel?
A keleti együttesek közül még a Nyíregyháza erősített „komolyabban”. A Szpari olyan játékosokat vett, mint Dorian Babunski, Sankovic, Antonov vagy Katona. Az érkezők többségének komoly rutinja van, Szabó István pedig biztosan ütőképes együttes farag a szabolcsiakból. Még annak ellenére is, hogy nem kezdték a legjobban a bajnokságot a „szomszédok”. A DVTK-nál is komoly változások voltak a nyáron, hiszen a „Dió-nál” is volt mozgás, ráadásul még sportigazgatót is cseréltek a miskolciak. A két legnagyobb igazolás Esiti és Kecskés, akik azonnal alapemberek lettek a piros-fehéreknél, de Radenkovic mester visszatérése is komoly fegyvertény, noha nem kezdte jól az idényt a Diósgyőr, érdemes lesz rájuk odafigyelni.
A Kazincbarcikáról és a Kisvárdáról kevesebb szó esik mostanában, de főleg előbbi együttes érdekes debreceni szempontból, ugyanis felbomlott a debreceni mag, hiszen Bódi Ádám, Varga József és Lucas is úgy döntöttek, hogy Tiszakécskén folytatják. Érkezők tekintetében talán Könyves, Sós és pont a Loki meccs előtt szerződtetett Meshack a legnagyobb nevek, de sokak szerint még így is biztos kieső a KBSC, de azért ezzel várjunk még egy kicsit. A másik szabolcsi gárdánál, a Kisvárdánál nem volt akkora mozgás, ugyanakkor sikerült lecsapni Bogdan Melnik és Novothny Soma játékjogára. A „Várkerti Vitézeknél” sosem tudni, milyen szezon előtt állnak, de kevés a valószínűsége annak, hogy a kiesés ellen fog küzdeni friss feljutó.
A nyári játékosmozgás a keleti együtteseknél:
DVSC:
Érkezők: Álex Bermejo (Alejandro „Álex” Bermejo Escribano, spanyol, SC Farense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Julien Dacosta (Julien Joachim Dacosta Mendy, francia, FC Sochaux-Montbéliard – Franciaország), Adrián Guerrero (Adrián Guerrero Aguilar, spanyol, CD Tenerife – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Vjacseszlav Kulbacsuk (ukrán, FC Dziugas Telsiai – Litvánia), Fran Manzanara (Francisco Jesús López de la Manzanara Delgado, spanyol, Racing Ferrol – Spanyolország), Josua Mejías (Josua Antonio Mejías García, venezuelai, Kallithea – Görögország, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: Dejan Djokic (svájci, FC Sion – Svájc), Djordje Gordics (szerb, Lommel – Belgium; legutóbb kölcsönben NK Radomlje – Szlovénia), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia), Varga Ádám (Ferencvárosi TC)
Kölcsönből visszatértek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba 1912 Előre), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bodnár Balázs, Regenyei Gergő, Szakál Dénes, Tercza Gergő
Kiszemeltek: –
Távozók: Henrik Rönlöff Castegren (svéd, IK Sirius – Svédország), Brandon Domingues (francia-portugál, Real Oviedo – Spanyolország), Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia, szabadon igazolhatóként), Gonda Suicsi (japán, szabadon igazolható), Kocsis Gergő (Videoton FC Fehérvár, szabadon igazolható), Krisztijan Malinov (bolgár, szabadon igazolható), Megyeri Balázs (ETO FC, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: Kaye Shedrac Daniel (nigériai, Karcagi SE), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd, ismét kölcsönbe). Kooperációs kölcsön (Karcagi SC): Engedi Márk , Kohut Máté , Sain Balázs Csaba
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország, onnan Radomiak Radom – Lengyelország, végleg), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Jorgo Pëllumbi (albán)
DVTK:
Érkezők: Anderson Esiti (nigériai, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Kecskés Ákos (AEL Limassol – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Megyeri Gábor (Bp. Honvéd), Mucsányi Márk (Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Ante Roguljic (horvát, Anorthoszisz – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Sajbán Máté (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolható), Ivan Saponjics (szerb, Videoton FC Fehérvár), Tamás Márk (Sepsi OSK – Románia, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: Babos Bence (Videoton FC Fehérvár), Babós Levente (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)
Kölcsönből visszatértek: Bokros Szilárd (FC Kosice – Kassa, Szlovákia), Derényi Nándor (Putnok FC). Kooperációs kölcsön után (Kolorcity Kazincbarcika): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk, Lajcsik Vencel
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: Benkő Péter (szlovák-magyar, Dorog), Csatári Gergő (Mezőkövesd Zsóry, szabadon igazolhatóként), Bozsidar Csorbadzsijszki (bolgár, szabadon igazolható), Braniszlav Danilovics (szerb-magyar, szabadon igazolható), Bright Edomwonyi (nigériai, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Fekete Vince (putnoki kölcsön után Debreceni EAC), Ferencsik Bálint (békéscsabai kölcsön után Kolorcity Kazincbarcika), Kállai Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Kállai Zalán (szabadon igazolható), Vlagyiszlav Klimovics (fehérorosz, Torpedo Zsodino – Fehéroroszország, szabadon igazolhatóként), Artem Odincov (ukrán, FC Andijon – Üzbegisztán, szabadon igazolhatóként), Szalai Bence (Kolorcity Kazincbarcika)
Kölcsönbe távozók: Kristóf Márk (Békéscsaba), Lajcsik Vencel (Budafoki MTE), Szamosi Ádám (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Christ Tiéhi (elefántcsontparti-francia, Baník Ostrava – Csehország). Kooperációs kölcsön keretében (Mezőkövesd Zsóry): Dojcsák Bence, Bohdan Furdeckij, Nazar Kovalenko, Sáreczki Szabolcs
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Uros Drezgics (szerb, Rubin Kazany – Oroszország), Huszár Marcell (ETO FC), Marko Rakonjac (montenegrói, Lokomotiv Moszkva – Oroszország, jelenleg szabadon igazolható), Simon Barnabás (Paksi FC), Skribek Alen (Paksi FC, onnan Zalaegerszegi TE FC, kölcsönbe), Varga Zétény (Ferencvárosi TC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –
Kazincbarcika:
Érkezők: Balázsi Levente (Diósgyőri VTK II, kölcsön után végleg), Boros Zsombor (Vasas FC II), Dombó Dávid (szabadon igazolható, legutóbb Zalaegerszegi TE FC), Ferencsik Bálint (Diósgyőri VTK, legutóbb kölcsönben Békéscsaba), Gyollai Dániel (Glentoran FC – Észak-Írország), Kun Olivér (Puskás Akadémia), Könyves Norbert (magyar-szerb, Paksi FC, szabadon igazolhatóként), Mihajlo Meszhi (ukrán, Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként),Dominik Mulac (horvát, NK Opatija – Horvátország), Prosser Dániel (klub nélküli, legutóbb Szeged-Csanád GA), Rácz László (Pécsi MFC, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Schuszter Ronald (Kozármisleny), Martin Slogar (horvát, HNK Gorica – Horvátország), Szalai Bence (Diósgyőri VTK), Szőke Gergő (MTK Budapest), Trencsényi Bence (Tiszafüred), Varazdat Harojan (örmény, Pjunyik Jereván – Örményország), Meshack Ubochioma (nigériai, Dundee United – Skócia, szabadon igazolható, legutóbb kölcsönben Livingston FC – Skócia)
Kölcsönbe érkezők: Baranyai Nimród (Újpest FC, ismét kölcsönbe), Bánfalvi Gergő (Vasas FC), Major Marcell (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben Csákvár), Sós Bence (TSC – Szerbia)
Kölcsönből visszatérhetnek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek:
Távozók: Bódi Ádám (Tiszakécskei LC), Fadgyas Tamás (MTK Budapest), Herjeczki Kristóf (Ajka, szabadon igazolhatóként), Király Mátyás (FC Ajka), Lucas (Lucas Marcolini Dantas Bertucci, brazil-magyar, Tiszakécskei LC, szabadon igazolhatóként), Myke Bouard Ramos (brazil-magyar, Tiszakécske), Pethő Bence (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Pintér Ádám (Mezőkövesd Zsóry), Ternován Patrik (Mezőkövesd-Zsóry, szabadon igazolhatóként), Varga József (Tiszakécskei LC, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: Katona István (FC Ajka), Menyhárt Barnabás (Putnok FC, legutóbb Bp. Honvéd)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Csatári Gergő (Diósgyőri VTK), Debreceni Ákos (Paksi FC). Kooperációs kölcsön után (Diósgyőri VTK): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk (Békéscsaba – kölcsönbe), Lajcsik Vencel
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –
Kisvárda:
Érkezők: Toniszlav Jordanov (bolgár, Arda – Bulgária), Marko Matanovics (montenegrói, FK Sarajevo – Bosznia-Hercegovina, kölcsön után végleg), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Bohdan Melnik (ukrán, Videoton FC Fehérvár), Nagy Krisztián (Kecskeméti TE), Novothny Soma (Ruch Chorzów – Lengyelország), Oláh Bálint (Budafoki MTE, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: Pintér Filip (Vasas FC)
Kölcsönből visszatérhetnek:
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: Czékus Ádám (békéscsabai kölcsön után Kecskeméti TE), Czérna Erik (Szentlőrinc), Pap Zsolt (Karcagi SE, szabadon igazolhatóként), David Puclin (horvát, szabadon igazolható), Széles Imre (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Milos Szpaszics (szerb, Radnicski Nis – Szerbia)
Kölcsönbe távozók: Ésik Ákos (Békéscsaba 1912 Előre), Jaroszlav Heles (ukrán-magyar, Pécsi MFC, legutóbb kölcsönben Szentlőrinc)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Szőr Levente
Nyíregyháza:
Érkezők: Nemanja Antonov (szerb, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Dorian Babunszki (észak-macedón, Sepsi – Románia, szabadon igazolhatóként), Bright Edomwonyi (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Katona Mátyás (Videoton FC Fehérvár), Kersák Roland (Kecskeméti TE), Kovács Dániel (szabadon igazolható, legutóbb Volosz – Görögország), Manner Balázs (Ferencvárosi TC, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Májer Milán (Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Tarcsi Róbert (szlovákiai, ETO Akadémia), Vukk Zsombor (Nagykanizsa)
Kölcsönbe érkezők: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC, ismét)
Kölcsönből visszatérők: Bese Balázs (Opus Tigáz Tatabánya), Oláh Benjámin (Mezőkövesd Zsóry), Pataki Bence (Tiszakécske)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czimer-Nyitrai Ádám
Kiszemeltek: Katona Levente (Kecskemét), Katona Bálint (Ferencváros, legutóbb kölcsönben Kecskemét), Simut Mario (román-magyar, Videoton FC Fehérvár), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd)
Távozók: Ronaldo Deaconu (román, Unirea Slobozia – Románia), Eppel Márton (FK Csíkszereda – Románia), Fejér Béla (román-magyar, Sepsi OSK – Románia), Géresi Krisztián (visszavonult), Horváth Kevin (Soroksár SC, legutóbb kölcsönben Mezőkövesd Zsóry), Nika Kvekveszkiri (grúz, szabadon igazolható), Matheus Leoni (brazil), Nagy Barnabás (Ferencvárosi TC), Jaroslav Navrátil (cseh, szabadon igazolható), Németh Barnabás (Vasas FC, kölcsön után végleg), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Bp. Honvéd, kölcsön után végleg), Darko Velkovszki (északmacedón, Zrijnski – Bosznia-Hercegovina, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: Csörnyei Zsombor (FC Ajka), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Lamin Marong (gambiai, STK Samorín – Somorja, Szlovákia), Tamás Olivér (BVSC-Zugló), Tarcsi Róbert (szlovák-magyar, Karcag), Vukk Zsombor (Tiszakécskei FC)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Kovács Krisztián (szlovák-magyar, Paksi FC), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Újpest FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Zan Medved (szlovén)
Ajánljuk még:
Hófehér Ferrari és fullos csajok a Fényesudvarban - ekkora bulit még nem látott a lakótelep! - fotókkal, videóval
A DVSC legutóbbi meccse az NB I.-ben: