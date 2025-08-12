augusztus 12., kedd

Kosárlabda

3 órája

A legjobb négybe vágynak a debreceni kosarasok – fotókkal

Egy klubikont is pótolnia kell az együttesnek. A Debreceni EAC együttese hazai tornát is rendez a felkészülés jegyében.

Molnár Szilárd

Hétfőn megkezdte a felkészülést a Debreceni EAC férfi A csoportos kosárlabdacsapata is a 2025-26-os szezonra. Pethő Ákos vezetőedző vezényletével 16 játékos vágott neki a munkának hétfő reggel az atlétikapályán, az esti órákban pedig már otthonukban, az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban. Az edzésen természetesen az új igazolások is jelen voltak: a bajnoki címvédő Szolnoki Olajbányásztól érkező szerb erőcsatár, Bojan Szubotics; a svéd liga MVP-je, a 185 cm magas amerikai hátvéd, Marcus Tyus; a 27 esztendős, 198 cm magas amerikai kiscsatár, Trey Wade; a nagy visszatérő Gáspár Mártyás, és az Újbuda MAFC gárdájától érkezett 4-es és 5-ös poszton bevethető Vámos Ádám. A tavalyi légiósok közül újabb egy évig a DEAC játékosa lesz Danilo Osztojics, a center a mögöttünk álló idényben kulcsembere volt a fehér-feketéknek, az alapszakaszban közel 14 pontot és 8 lepattanót átlagolt. Kovács Ákos és Flasár Botond után Hőgye Patrikkal is hosszabbítottak az egyetemisták. Óriási változás a gárda életében, hogy hat szezont követően távozott Djordje Drenovac, a szerb klasszis a 2019-20-as kiírás közepén csatlakozott a cívisvárosiakhoz, az azóta eltelt időszakban pedig igazi közönségkedvenccé és klublegendává vált. A kiscsatár 172 bajnoki mérkőzésen lépett pályára a fehér-feketéknél: az ezeken szerzett 2996 pontja, 828 lepattanója, 328 gólpassza és 200 szerzett labdája abszolút klubrekordnak számít. 

Hétfőn megkezdte a felkészülést a Debreceni EAC férfi A csoportos kosárlabdacsapata is a 2025-26-os szezonra
Forrás: Katona Ákos

Debreceni EAC: bravúrra is szükség lesz

Pethő Ákos vezetőedző héthetes felkészülést tervezett, benne számos edzőmérkőzéssel. A szakember szerint a védekezés már tavaly is rendben volt, ezért inkább támadásban – akár az átmenetekben, akár felállt védelem ellen – gyorsítaná csapata játékát.
– Djordje Drenovacot szerettük volna megtartani, sajnos nem úgy alakultak a dolgok, ahogy gondoltuk, és gyorsan reagálni kellett – idézte fel portálunknak a szakember. – Úgy gondolom, hogy nem lehet ok a panaszra, hiszen Trey Wade személyében bár más típusú, de minőségi játékossal erősítettünk. Danilo Osztojics maradt velünk, Bojan Szubotics jól ismeri a magyar bajnokságot, rá is vezérként tekintünk, a két amerikai játékosunknak pedig van európai tapasztalata, reméljük jól fognak tudni adaptálódni a magyar bajnoksághoz.

A négybe jutás tűztük itt célul, de azt látni kell, hogy ehhez a tavalyinál is nagyobb bravúrra lesz szükség, mert más együttesek is jól erősítettek.

Ráadásul kiemelt akadémiaként kutya kötelességünk a tehetséges fiatal játékosoknak  – például Hőgye Patrik, Kovács Ákos – kellő lehetőséget biztosítani – nyilatkozta Pethő Ákos, aki bízik benne, az előző két játékos példáját követve a többi tehetség is megragadja majd a saját esélyét.

A Debreceni EAC együttese első edzése

Fotók: Katona Ákos

A Debreceni Egyetem gárdája kilenc találkozóval hangol a bajnoki rajtra. Az első megmérettetés már nincs is messze: augusztus 29-én és 30-án felkészülési tornát rendez a csapat, amelyen a mieinken kívül a cseh Ostrava, a román Temesvár és a Kecskemét vesz részt. Pethő Ákos vezetőedző kollégáival azon dolgozik, hogy alakulata mihamarabb formába lendüljön.
A 2025-26-os magyar élvonal nyitányán a Budapesti Honvédot fogadja majd a DEAC, szeptember 27-én, szombaton.

A DEAC felkészülési programja:

  • augusztus 29. (péntek) 19:15 – DEAC – NH Ostrava (cseh)
  • augusztus 30. (szombat)  16:00 / 18:00 – DEAC – SCM winsed.swiss Mozzart Bet Timisoara (román) / Duna Aszfalt DTKH-Kecskemét
  • szeptember 2. (kedd) 18:00 – DEAC – CSM Oradea (román)
  • szeptember 5. (péntek) 16:00 – DEAC – Atomerőmű SE (Sitku Ernő Emléktorna)
  • szeptember 6. (szombat) 14:00 / 16:30 – DEAC – HÜBNER Nyíregyháza BS / Budapesti Honvéd SE (Sitku Ernő Emléktorna)
  • szeptember 10. (szerda) – KK Hercegovac Gajdobra (szerb) – DEAC
  • szeptember 11. (csütörtök) – KK Vojvodina (szerb) – DEAC
  • szeptember 12. (péntek) – KK Joker (szerb) – DEAC
  • szeptember 20. (szombat) 17:00 DEAC-SZTE Szedeák

 

