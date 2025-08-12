A legjobb négybe vágynak a debreceni kosarasok – fotókkal

Hétfőn megkezdte a felkészülést a Debreceni EAC férfi A csoportos kosárlabdacsapata is a 2025-26-os szezonra. Pethő Ákos vezetőedző vezényletével 16 játékos vágott neki a munkának hétfő reggel az atlétikapályán, az esti órákban pedig már otthonukban, az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban. Az edzésen természetesen az új igazolások is jelen voltak: a bajnoki címvédő Szolnoki Olajbányásztól érkező szerb erőcsatár, Bojan Szubotics; a svéd liga MVP-je, a 185 cm magas amerikai hátvéd, Marcus Tyus; a 27 esztendős, 198 cm magas amerikai kiscsatár, Trey Wade; a nagy visszatérő Gáspár Mártyás, és az Újbuda MAFC gárdájától érkezett 4-es és 5-ös poszton bevethető Vámos Ádám. A tavalyi légiósok közül újabb egy évig a DEAC játékosa lesz Danilo Osztojics, a center a mögöttünk álló idényben kulcsembere volt a fehér-feketéknek, az alapszakaszban közel 14 pontot és 8 lepattanót átlagolt. Kovács Ákos és Flasár Botond után Hőgye Patrikkal is hosszabbítottak az egyetemisták. Óriási változás a gárda életében, hogy hat szezont követően távozott Djordje Drenovac, a szerb klasszis a 2019-20-as kiírás közepén csatlakozott a cívisvárosiakhoz, az azóta eltelt időszakban pedig igazi közönségkedvenccé és klublegendává vált. A kiscsatár 172 bajnoki mérkőzésen lépett pályára a fehér-feketéknél: az ezeken szerzett 2996 pontja, 828 lepattanója, 328 gólpassza és 200 szerzett labdája abszolút klubrekordnak számít.

Forrás: Katona Ákos

Debreceni EAC: bravúrra is szükség lesz

Pethő Ákos vezetőedző héthetes felkészülést tervezett, benne számos edzőmérkőzéssel. A szakember szerint a védekezés már tavaly is rendben volt, ezért inkább támadásban – akár az átmenetekben, akár felállt védelem ellen – gyorsítaná csapata játékát.

– Djordje Drenovacot szerettük volna megtartani, sajnos nem úgy alakultak a dolgok, ahogy gondoltuk, és gyorsan reagálni kellett – idézte fel portálunknak a szakember. – Úgy gondolom, hogy nem lehet ok a panaszra, hiszen Trey Wade személyében bár más típusú, de minőségi játékossal erősítettünk. Danilo Osztojics maradt velünk, Bojan Szubotics jól ismeri a magyar bajnokságot, rá is vezérként tekintünk, a két amerikai játékosunknak pedig van európai tapasztalata, reméljük jól fognak tudni adaptálódni a magyar bajnoksághoz.

A négybe jutás tűztük itt célul, de azt látni kell, hogy ehhez a tavalyinál is nagyobb bravúrra lesz szükség, mert más együttesek is jól erősítettek.

Ráadásul kiemelt akadémiaként kutya kötelességünk a tehetséges fiatal játékosoknak – például Hőgye Patrik, Kovács Ákos – kellő lehetőséget biztosítani – nyilatkozta Pethő Ákos, aki bízik benne, az előző két játékos példáját követve a többi tehetség is megragadja majd a saját esélyét.