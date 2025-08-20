augusztus 20., szerda

1 órája

Díjmentesen utazhatnak a nézők Debrecenben

Mutatjuk a részleteket. Pénteken rendezik meg a női kézilabda kupamérkőzést Debrecenben.

Haon.hu

2025. augusztus 22-én, pénteken 18:00-tól rendezik meg a DVSC SCHAEFFLER – MKS Lublin női kézilabda kupamérkőzést a debreceni Hódos Imre Rendezvénycsarnokban – számolt be róla a DKV. Mint írják, a 2025/2026-os idényre váltott szurkolói bérlettel, vagy az adott meccsre érvényes belépőjeggyel rendelkező utasok, ezen a napon 16:00 és 22:00 között, díjmentesen használhatják a DKV Zrt. villamos, autóbusz és trolibusz járatait.

Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Kellemes utazást és jó szurkolást kíván, a DKV Zrt.! 

