Helyi sport
1 órája
Díjmentesen utazhatnak a nézők Debrecenben
Mutatjuk a részleteket. Pénteken rendezik meg a női kézilabda kupamérkőzést Debrecenben.
2025. augusztus 22-én, pénteken 18:00-tól rendezik meg a DVSC SCHAEFFLER – MKS Lublin női kézilabda kupamérkőzést a debreceni Hódos Imre Rendezvénycsarnokban – számolt be róla a DKV. Mint írják, a 2025/2026-os idényre váltott szurkolói bérlettel, vagy az adott meccsre érvényes belépőjeggyel rendelkező utasok, ezen a napon 16:00 és 22:00 között, díjmentesen használhatják a DKV Zrt. villamos, autóbusz és trolibusz járatait.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Kellemes utazást és jó szurkolást kíván, a DKV Zrt.!
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Koncert
10 órája
Egy gombostűt nem lehetett leejteni Rúzsa Magdi debreceni koncertjén – fotókkal, videóval
Ezt ne hagyja ki!Debreceni Virágkarnevál
4 órája
Elképesztő látványt nyújtott a Debreceni Virágkarnevál 2025-ben – íme, a virágkocsik és a felvonulás – fotókkal, videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre