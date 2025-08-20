Jason Doyle parádézott a Debrecen Nagydíjon!

Ausztrál győztest avattunk a jubileumi, 50. Debrecen Nagydíjon, de hosszú volt az odáig vezető út, amit tarkított dráma, motorhibák és bukások is. A verseny szervezői már a rajtgép első felcsapódása előtt színes programmal kedveskedtek a salakmotorozás szerelmeseinek. A főbejáratnál megnyílt kiállításon régi és új versenygépek, ereklyék és relikviák idézték fel a sportág gazdag múltját, miközben a klubteremben a jelen sztárjaival találkozhattak a Perényi Pál Salakmotor Stadionba kilátogató rajongók. A világbajnok ausztrál Jason Doyle, a többszörös GP-futamgyőztes, csapatvilágbajnok dán Niels Kristian Iversen, a pályacsúcsot tartó lengyel Jakub Jamróg, a női világbajnok Hannah Grunwald vagy éppen a magyar közönségkedvenc Lovas Zoltán mellett a korábbi hazai nagydíjgyőztesek – Adorján Zoltán, Hajdú Zoltán, Tihanyi Sándor, Bódi László, Hell Csaba, Stefáni Attila és Magosi Norbert – adták sorra az autogramokat. A depó kapui is megnyíltak: a szurkolók bepillantást nyerhettek a verseny előtti utolsó előkészületekbe, míg a fotópontnál Emil Sayfutdinov nemzetközi sikereket hozó motorjával készülhettek emlékképek. A sportág jövője is bemutatkozott: Török Botond, Tarcsfalvi Dénes és Dósa Dominik körözött az oválon a hivatalos bemutatás előtt.

Ötvenedik alkalommal rendezték meg a a salakmotoros Debrecen Nagydíjat

Forrás: Vida Márton Péter

Debrecen Nagydíj: magyar pontszerzők

Jó volt látni, hogy a stadionban sokan sétáltak a rendező Speedwolf Debrecen, illetve az egyik hazai kedvenc, Lovas Zoltán pólójában. Barcsa Lajos sportért felelős alpolgármester köszöntőjében arról beszélt, amíg sokan látogatnak ki a versenyekre, addig a város biztosan támogatja a salakmotort. – Óriási dolog, hogy 50. alkalommal sikerült megrendezni a Debrecen Nagydíjat a virágkarnevál kísérő rendezvényeként – köszönet ezért a SpeedWolf Debrecen csapatának és a szépszámú közönségnek. Amíg ilyen sokan látogatnak ki a versenyre, a város támogatja a debreceni salakmotort, mint a sportág utolsó hazai bástyáját – jelentette ki az alpolgármester.

Baráth Norbert, a SpeedWolf Debrecen ügyvezetője azt mondta, azon dolgoznak, hogy a salakmotornak ne csak múltja és jelene, hanem jövője is legyen. – Szeretnénk, ha jönnének az új Adorján Zoltánok vagy éppen Lovas Zoltánok, de ehhez összefogásra és sok munkára van szükség – jelentette ki, megköszönve a város és a kilátogató nézők támogatását.