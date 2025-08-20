augusztus 20., szerda

Salakmotor

1 órája

Jason Doyle parádézott a Debrecen Nagydíjon!

Címkék#salakmotorverseny#Debrecen#salakmotor#Perényi Pál Salakmotor Stadion#Debrecen Nagydíj

Jubileumát ünnepelte Európa egyik hosszabb történelmű salakmotorversenye. Nagy csatákat láthattak az 50. Debrecen Nagydíj nézői.

Molnár Szilárd
Fotó: Vida Marton Peter

Ausztrál győztest avattunk a  jubileumi, 50. Debrecen Nagydíjon, de hosszú volt az odáig vezető út, amit tarkított dráma, motorhibák és bukások is. A verseny szervezői már a rajtgép első felcsapódása előtt színes programmal kedveskedtek a salakmotorozás szerelmeseinek. A főbejáratnál megnyílt kiállításon régi és új versenygépek, ereklyék és relikviák idézték fel a sportág gazdag múltját, miközben a klubteremben a jelen sztárjaival találkozhattak a Perényi Pál Salakmotor Stadionba kilátogató rajongók. A világbajnok ausztrál Jason Doyle, a többszörös GP-futamgyőztes, csapatvilágbajnok dán Niels Kristian Iversen, a pályacsúcsot tartó lengyel Jakub Jamróg, a női világbajnok Hannah Grunwald vagy éppen a magyar közönségkedvenc Lovas Zoltán mellett a korábbi hazai nagydíjgyőztesek – Adorján Zoltán, Hajdú Zoltán, Tihanyi Sándor, Bódi László, Hell Csaba, Stefáni Attila és Magosi Norbert – adták sorra az autogramokat. A depó kapui is megnyíltak: a szurkolók bepillantást nyerhettek a verseny előtti utolsó előkészületekbe, míg a fotópontnál Emil Sayfutdinov nemzetközi sikereket hozó motorjával készülhettek emlékképek. A sportág jövője is bemutatkozott: Török Botond, Tarcsfalvi Dénes és Dósa Dominik körözött az oválon a hivatalos bemutatás előtt.

A jubileumi, 50. Debrecen Nagydíj szervezői már a rajtgép első felcsapódása előtt színes programmal kedveskedtek a salakmotorozás hazai szerelmeseinek.
Ötvenedik alkalommal rendezték meg a a salakmotoros Debrecen Nagydíjat
Forrás: Vida Márton Péter

Debrecen Nagydíj: magyar pontszerzők

Jó volt látni, hogy a stadionban sokan sétáltak a rendező Speedwolf Debrecen, illetve az egyik hazai kedvenc, Lovas Zoltán pólójában. Barcsa Lajos sportért felelős alpolgármester köszöntőjében arról beszélt, amíg sokan látogatnak ki a versenyekre, addig a város biztosan támogatja a salakmotort. – Óriási dolog, hogy 50. alkalommal sikerült megrendezni a Debrecen Nagydíjat a virágkarnevál kísérő rendezvényeként – köszönet ezért a SpeedWolf Debrecen csapatának és a szépszámú közönségnek. Amíg ilyen sokan látogatnak ki a versenyre, a város támogatja a debreceni salakmotort, mint a sportág utolsó hazai bástyáját – jelentette ki az alpolgármester.

Baráth Norbert, a SpeedWolf Debrecen ügyvezetője azt mondta, azon dolgoznak, hogy a salakmotornak ne csak múltja és jelene, hanem jövője is legyen. – Szeretnénk, ha jönnének az új Adorján Zoltánok vagy éppen Lovas Zoltánok, de ehhez összefogásra és sok munkára van szükség – jelentette ki, megköszönve a város és a kilátogató nézők támogatását.

Ezt követően kezdődött a fő attrakció, az 50. Debrecen Nagydíj. rögtön az első futamban összemérte tudását, formáját a két hazai kedvenc, Lovas Zoltán, és Magosi Norbert, de ott volt a rajtrácson Hannah Grunwald is. A futamot az ausztrál Michael West nyerte, Lovas Zoltán második lett, míg Magosi és Grunwald alatt megállt a motor. A harmadikban Jason Doyle is bemutatkozott, az ausztrál salakos a klasszisának megfelelően magabiztosan nyert, az is belefért, hogy egykerekezve érkezzen be a célba. A negyedikben Niels Kristian Iversen és Jakub Jamróg csapott össze, de mégsem róluk szólt a futam, hanem a lengyel Sebastian Szostakról, aki begyűjtötte a három pontot. A pályakarbantartást követően Doyle duplázott Iversen megelőzve, a Grunwald motorja a rajtról sem tudott eljönni, így a német hölgynek esélye sem volt a pontszerzésre. 

A 6. futamban megszerezte első pontjait Magosi, ehhez kellett, hogy Nicolas Covatti alatt megálljon a motor.

A következőben megtörtént az első bukás is, West alól ment ki a vas.

Debrecen Nagydíj 2025-ben

Fotók: Vida Márton Péter

A harmadik körben már kirajzolódtak az aznapi erőviszonyok, Doyle továbbra is hibátlan volt, West viszont ”duplázott” megint elhagyta a motorját, Lovas Zoltán újab pontot szerzett, ezúttal harmadikként ért célt. A 13. futam nem hozott szerencsét sem Levishynnek (motorhiba), sem Grunwaldnak, aki a harmadik körben az élen állva bukott. Szerencsére nem volt szükség mentőre, a kemény hölgy a nézők vastapsa közepette a saját lábán ment vissza a depóba. Az újraindított futamot Covatti nyerte Kostigovs előtt. Magosi Norbert újabb pontot szerzett, Lovas Zoltán viszont hiába küzdött nagyot, negyedik lett a futamában.

A 17. futam érdekessége az volt, hogy Szostak nagy lemaradásban már csak sétamotorozott a negyedik helyen, amikor az utolsó körben a tatalékból főversenyzővé előlépett Damir Filiminovs elcsúszott, ám a lengyel későn kapcsolt, és hiába húzott egy kövér gázt, már nem tudta utolérni a salakról gyorsan felpattanó fiatal litvánt.

Jason Doyle megint nyert, így maximális pontszámmal nyerte az alapversenyt, egyből bejutva a döntőbe. Lovas Zoltán újabb harmadik hellyel búcsúzott a versenytől és a közönségtől.

Az első elődöntőből a dán Iversen és a lengyel Jamróg, míg a másodikból egy újraindítás után a litván Kostigovs, illetve a lengyel Rempala kvalifikált a fináléba.

A nagyon izgalmas finálét végül Doyle nyerte, aki így egy futamában sem talált legyőzőre! 

 

