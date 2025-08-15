Jön a félszázadik Debrecen Nagydíj, ez mindennél nagyobbat fog szólni! – már a startlista is megvan

Augusztus 20-án elstartol az 50. Debrecen Nagydíj nemzetközi salakmotorverseny a Perény Pál Salakmotor Stadionban. A részletekről pénteken a Kolor Bár teraszán sajtótájékoztatón számolt be Barcsa Lajos alpolgármester, Baráth Norbert, a Speedwolf Sportszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint Lovas Zoltán versenyző.

A Piruett táncosai között Baráth Norbert, Lovas Zoltán és Barcsa Lajos

Forrás: Haon

– Óriási dolog, hogy immáron ötvenedik alkalommal rendezhetjük meg a Debrecen Nagydíjat, augusztus húszadika nincs salakmotorverseny nélkül. Magyarországon a cívisváros a salakmotorsport utolsó bástyája. Ragaszkodunk hozzá, mi, debreceniek és a környékbeliek is. Az önkormányzat utólag még 2 millió Forinttal járul ahhoz, hogy még színvonalasabb legyen a jubileumi esmemény. Lovas Norbert személyében egy debreceni vaspapucsos is lesz, rá kettőzött erővel figyel majd mindenki. Debrecen kiáll a sportág mellett, ugyanakkor a szponzorok támogatása is kell, mert csak így tudjuk a sportágat a városban fenntartani – tette hozzá Barcsa Lajos, aki sok sikert kívánt a versenyzőknek.

Baráth Norbert megjegyezte, hogy nagy boldogsággal tölti el, hogy a Speedwolf bonyolíthatja le a félszázadik versenyt. Igyekeztek minél nívósabb versenyzői névsort összeállítani. Megköszönte a város támogatását, és arra buzdított minden régi nagy salakmotoros székhelyet, hogy vegyenek példát Debrecenről. Szeretné, ha több nagy múltú város visszakapcsolódna a régib vérkeringésba. – Sok mindenkit foglalkoztat ez, bízom benne, hogy a jövőben is lesz még sok verseny, sok Debrecen Nagydíj. Ezúttal augusztus 20-án 12 órától salakmotor-kiállítás nyílik a klubteremben, lesz autogram-osztás is. Remélem, nagyon szép sikereket érnek el a srácok és szép számú közönség ünnepelhet majd magyar futamgyőzelmet – mondta Baráth Norbert, aki azt is megemlítette, hogy a Debrecen Nagydíjon a szokásos módon 10 alapfutam után jönnek az elődöntők, majd öt versenyző részvételével a finálé.

Az egyik fő esélyes az ausztrál Jason Doyle, de itt lesz például a lett Jevgenijs Kostigovs, a szlovén Matic Ivacic, az ukrán Marko Levishyn, a dán Niels Kristian Iversen és egy német hölgy, Hannah Grünwald. Ami a magyarokat illeti, az utóbbi időszakban még több nemzetközi tapasztalatot szerző, Lovas Zoltán is részt vesz, de az 50 éves Magosi Norbert is jubilál majd.