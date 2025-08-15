20 perce
Jön a félszázadik Debrecen Nagydíj, ez mindennél nagyobbat fog szólni! – már a startlista is megvan
Augusztus 20-án elstartol az 50. Debrecen Nagydíj nemzetközi salakmotorverseny a Perény Pál Salakmotor Stadionban. A részletekről pénteken a Kolor Bár teraszán sajtótájékoztatón számolt be Barcsa Lajos alpolgármester, Baráth Norbert, a Speedwolf Sportszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint Lovas Zoltán versenyző.
– Óriási dolog, hogy immáron ötvenedik alkalommal rendezhetjük meg a Debrecen Nagydíjat, augusztus húszadika nincs salakmotorverseny nélkül. Magyarországon a cívisváros a salakmotorsport utolsó bástyája. Ragaszkodunk hozzá, mi, debreceniek és a környékbeliek is. Az önkormányzat utólag még 2 millió Forinttal járul ahhoz, hogy még színvonalasabb legyen a jubileumi esmemény. Lovas Norbert személyében egy debreceni vaspapucsos is lesz, rá kettőzött erővel figyel majd mindenki. Debrecen kiáll a sportág mellett, ugyanakkor a szponzorok támogatása is kell, mert csak így tudjuk a sportágat a városban fenntartani – tette hozzá Barcsa Lajos, aki sok sikert kívánt a versenyzőknek.
Baráth Norbert megjegyezte, hogy nagy boldogsággal tölti el, hogy a Speedwolf bonyolíthatja le a félszázadik versenyt. Igyekeztek minél nívósabb versenyzői névsort összeállítani. Megköszönte a város támogatását, és arra buzdított minden régi nagy salakmotoros székhelyet, hogy vegyenek példát Debrecenről. Szeretné, ha több nagy múltú város visszakapcsolódna a régib vérkeringésba. – Sok mindenkit foglalkoztat ez, bízom benne, hogy a jövőben is lesz még sok verseny, sok Debrecen Nagydíj. Ezúttal augusztus 20-án 12 órától salakmotor-kiállítás nyílik a klubteremben, lesz autogram-osztás is. Remélem, nagyon szép sikereket érnek el a srácok és szép számú közönség ünnepelhet majd magyar futamgyőzelmet – mondta Baráth Norbert, aki azt is megemlítette, hogy a Debrecen Nagydíjon a szokásos módon 10 alapfutam után jönnek az elődöntők, majd öt versenyző részvételével a finálé.
Az egyik fő esélyes az ausztrál Jason Doyle, de itt lesz például a lett Jevgenijs Kostigovs, a szlovén Matic Ivacic, az ukrán Marko Levishyn, a dán Niels Kristian Iversen és egy német hölgy, Hannah Grünwald. Ami a magyarokat illeti, az utóbbi időszakban még több nemzetközi tapasztalatot szerző, Lovas Zoltán is részt vesz, de az 50 éves Magosi Norbert is jubilál majd.
– Még a szezon elején egyeztettünk arról, hogy részt veszek a Debrecen Nagydíjon, kötelesség is ez számomra. A startlista szerint erős verseny lesz, de mint mindig, most is ugyanúgy mindent meg fogok tenni. Az utóbbi időben jó és rosszabb külföldi versenyeken is vettem részt, ez az első év, amikor 500 as motorral megyek, úgy érzem nagyon jól alakul eddig minden számomra. A jövő heti cél, hogy minél előrébb végezzek, nagy skalp lenne példáulb legyőzni Magosi Norbertet. Annak is nagyon örülnék, ha minden futamban pontot szereznék – osztotta meg Lovas Zoltán.
Az eseményt a Piruett Tánc Stúdió műsora színesítette, de még közben egy, a győztes versenyzőnek járó babérkoszororút is feldíszítettek. Sorsolás is volt, kiderült, hogy Magosi 2-es, Lovas pedig 4-es számmal versenyzik majd, mindez at jelenti, hogy más az első futamban találkoznak egymással – már csak ezért is megéri az augusztus 20-ai rendezvényen az elejétől ott lenni.
Mint elmondták, szépen fogynak a jegyek, de még lehet vásárolni a Speedwolf honlapján. A pénztár a Gázvezeték utcai helyszínen 11 órától nyit majd, 13 órától pedig a stadionba is beléphetünk. A versenyzők 14 órától dedikálnak, 15.45-től pedig bevonulnak a versenyzők, majd 16 órától lesz az első futam.
Dzsudzsák Balázs kimondta, amit gondol: „Tudom, hogy mi lesz a vége, de..."