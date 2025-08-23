augusztus 23., szombat

Futsal

1 órája

Debrecenben rendezik a magyar–román meccset!

Címkék#MLSZ#Debrecen#Sergio Mullor#Románia

Vasárnaptól keddig Telkiben, az MLSZ edzőközpontjában edzőtáborozik a férfi futsalválogatott.

Haon.hu

A Sergio Mullor szövetségi kapitány vezette férfi A-válogatottra szeptemberben fontos tétmérkőzések várnak: a Románia elleni oda-visszavágós párharc tétje a jövő évi Európa-bajnoki szereplés, a győztes vehet részt a lett-litván-szlovén közös rendezésű viadalon. A szeptember 18-i hazai összecsapást a debreceni Főnix Arénában rendezik meg 20.00 órás kezdéssel.

A férfi NB I-es bajnokság a múlt héten vette kezdetét, és a második fordulót követően máris egy válogatott összetartás vár a kerettagokra. Az edzőtáborozáson részt vesz az U21-es válogatott is: mindkét csapatnak 3-3 edzést tart a stáb, majd az összetartást egymás elleni edzőmérkőzés zárja. A románok elleni Eb-selejtezők előtt két felkészülési mérkőzés is vár a felnőtt csapatra: augusztus 29-én és augusztus 31-én Kirgizisztán válogatottját fogadjuk Kecskeméten, írja az mlsz.hu.

 

 

