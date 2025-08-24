augusztus 24., vasárnap

Kézilabda

2 órája

DEAC: tornagyőzelmet ért a hibátlan mérleg

A DEAC alakulata előbb a Ceglédet, majd a házigazda Békést fektette két vállra.

DEAC: tornagyőzelmet ért a hibátlan mérleg

A DEAC kézilabdacsapata pénteken a Madzagfalvi Kupán szerepelt.

A DEAC kézilabdacsapata pénteken a Madzagfalvi Kupán szerepelt. A tornán Mándi Norbert legénysége mellett a Cegléd és a házigazda Békés állt rajthoz, mindhárom gárda az NB I/B-ben bizonyíthat ebben a szezonban, írja a klub honlapja, ahol elolvasható az egész beszámoló.

Madzagfalvi Kupa
DEAC-Cegléd 33-30 (15-16)
A DEAC összeállítása: Hermann, Maródi 1 – Illés 2, Molnár B. 5, Kiss R. 3, Hegedűs 1, Bakó, Kovács B. 2, Pethő 5, Konczos, Tóth M. 3, Kurucz 5, Tusjak 1, Kiss A. 3, Radvánszi 2, Csabai. Vezetőedző: Mándi Norbert.

DEAC-Békés 33-20 (13-11)
A DEAC összeállítása: Hermann, Maródi – Szolnoki 3, Portik-Dobos 4, Molnár B., Konczos, Kiss R. 5, Hegedűs 2, Bakó 3, Kovács B., Tóth M. 2, Kurucz 2, Tusjak 3, Kiss A. 2, Radvánszki 2, Csabai 5. Vezetőedző: Mándi Norbert.

 

