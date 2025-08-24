2 órája
DEAC: tornagyőzelmet ért a hibátlan mérleg
A DEAC alakulata előbb a Ceglédet, majd a házigazda Békést fektette két vállra.
A DEAC kézilabdacsapata pénteken a Madzagfalvi Kupán szerepelt.
A DEAC kézilabdacsapata pénteken a Madzagfalvi Kupán szerepelt. A tornán Mándi Norbert legénysége mellett a Cegléd és a házigazda Békés állt rajthoz, mindhárom gárda az NB I/B-ben bizonyíthat ebben a szezonban, írja a klub honlapja, ahol elolvasható az egész beszámoló.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Madzagfalvi Kupa
DEAC-Békés 33-20 (13-11)