1 órája
Tornagyőzelemmel hangoltak a bajnokságra
A DEAC alakulata egyéni díjjal is gazdagodott, hiszen Krascsenics Csillát választották meg a legjobb játékosnak.
Az NB I. rajtjára készülő DEAC női futsalcsapata győzött a Thelena Kupán
Forrás: DEAC
Az NB I. rajtjára készülő DEAC női futsalcsapata vasárnap a Thelena Kupán szerepelt. Eredetileg öt gárda állt volna rajthoz, de a Csepel végül mégsem indult, így együttesünk mellett a Gyula, a Veszprém és a házigazda Tolna alkotta a mezőnyt. A tornagyőzelem, az eredménysor és a teljesítmény miatt is bizakodva várhatjuk a Nagykanizsa elleni bajnokit, amit szombaton 15 órától rendeznek meg a DESOK-ban, írja a klub oldala. A teljes beszámoló ide kattintva olvasható.
Thelena Kupa
DEAC-Veszprém 5-0
DEAC-Tolna 3-1