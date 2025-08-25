Tornagyőzelemmel hangoltak a bajnokságra

Az NB I. rajtjára készülő DEAC női futsalcsapata vasárnap a Thelena Kupán szerepelt. Eredetileg öt gárda állt volna rajthoz, de a Csepel végül mégsem indult, így együttesünk mellett a Gyula, a Veszprém és a házigazda Tolna alkotta a mezőnyt. A tornagyőzelem, az eredménysor és a teljesítmény miatt is bizakodva várhatjuk a Nagykanizsa elleni bajnokit, amit szombaton 15 órától rendeznek meg a DESOK-ban, írja a klub oldala. A teljes beszámoló ide kattintva olvasható.

