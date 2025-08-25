augusztus 25., hétfő

Futsal

1 órája

Tornagyőzelemmel hangoltak a bajnokságra

Címkék#DEAC futsal#Debrecen#futsal

A DEAC alakulata egyéni díjjal is gazdagodott, hiszen Krascsenics Csillát választották meg a legjobb játékosnak.

Haon.hu
Az NB I. rajtjára készülő DEAC női futsalcsapata győzött a Thelena Kupán

Forrás: DEAC

Az NB I. rajtjára készülő DEAC női futsalcsapata vasárnap a Thelena Kupán szerepelt. Eredetileg öt gárda állt volna rajthoz, de a Csepel végül mégsem indult, így együttesünk mellett a Gyula, a Veszprém és a házigazda Tolna alkotta a mezőnyt. A tornagyőzelem, az eredménysor és a teljesítmény miatt is bizakodva várhatjuk a Nagykanizsa elleni bajnokit, amit szombaton 15 órától rendeznek meg a DESOK-ban, írja a klub oldala. A teljes beszámoló ide kattintva olvasható.

Thelena Kupa
DEAC-Gyulai Amazonok 4-1
A DEAC gólszerzői: Fülöp, Horváth, Hardon (2)

DEAC-Veszprém 5-0
A DEAC gólszerzői: Krascsenics (2), Fülöp, Rácz, Gáll

DEAC-Tolna 3-1
A DEAC gólszerzői: Gáll, Nagy, Krascsenics

 

