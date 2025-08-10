augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

32°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

59 perce

Megküzdött az újabb sikerért a DEAC

Címkék#Tarpa SC#DEAC#DEAC labdarúgás

Nem adta könnyen magát az NB III-as újonc.

Haon.hu
Megküzdött az újabb sikerért a DEAC

Tikkasztó, 35 fokos melegben csapott össze az újonc Tarpa SC gárdájával a Dóczy utcai sportcampuson a DEAC vasárnap délután.

Forrás: DEAC

Tikkasztó, 35 fokos melegben csapott össze az újonc Tarpa SC gárdájával a Dóczy utcai sportcampuson a DEAC vasárnap délután. Számos sansza volt a gólszerzésre a fekete-fehéreknek, aztán a 80. percben tört meg a jég, Papp G. Benedek beadását piszkálta be Tóth Dániel. A folytatásban már nem változott az eredmény, így újabb bajnoki találkozót húzott be a Debreceni Egyetem csapata. A teljes cikket ide kattintva olvashatják.

NB III. Északkeleti csoport, 3. forduló
DEAC–Tarpa SC 1–0 (0–0)
DEAC: Tóth D. – Vincze Á., Ujvárosi Á., Lakatos B., Jankelic I. (Herczku A.) – Kelemen Zs., Soltész J., Sándor T. (Kovács K.), Török L. (Papp G. B.) – Fekete V. (Tóth D.), Lénárt Ge. (Tomola P.). Vezetőedző: Urbin Péter.
Gól: Tóth D. (80.)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu