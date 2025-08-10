Labdarúgás
Megküzdött az újabb sikerért a DEAC
Nem adta könnyen magát az NB III-as újonc.
Tikkasztó, 35 fokos melegben csapott össze az újonc Tarpa SC gárdájával a Dóczy utcai sportcampuson a DEAC vasárnap délután.
Tikkasztó, 35 fokos melegben csapott össze az újonc Tarpa SC gárdájával a Dóczy utcai sportcampuson a DEAC vasárnap délután. Számos sansza volt a gólszerzésre a fekete-fehéreknek, aztán a 80. percben tört meg a jég, Papp G. Benedek beadását piszkálta be Tóth Dániel. A folytatásban már nem változott az eredmény, így újabb bajnoki találkozót húzott be a Debreceni Egyetem csapata. A teljes cikket ide kattintva olvashatják.
|NB III. Északkeleti csoport, 3. forduló
DEAC–Tarpa SC 1–0 (0–0)
DEAC: Tóth D. – Vincze Á., Ujvárosi Á., Lakatos B., Jankelic I. (Herczku A.) – Kelemen Zs., Soltész J., Sándor T. (Kovács K.), Török L. (Papp G. B.) – Fekete V. (Tóth D.), Lénárt Ge. (Tomola P.). Vezetőedző: Urbin Péter.
Gól: Tóth D. (80.)
