Sakk
1 órája
A DEAC-os sakkozók iskolai csapat-vb-n vettek részt!
A 2025-ös Iskolai Csapat-világbajnokságot augusztus elején rendezték az amerikai Alexandria városában, az Episcopal High School kampuszán. A DEAC beszámolója az esményről a klub honlapján tekinthető meg.
Labdarúgás
Tegnap, 13:09
Kocsis Dominik: „Úgy érzem, már léptem előre két lépést, most jön majd a harmadik!"
