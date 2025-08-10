augusztus 10., vasárnap

Bulgáriából szerződtetett négyes ütőt a DEAC

Ivan Tassev abban reménykedik, hogy szép sikereket érhet el a Debrecenben.

Haon.hu
Bulgáriából szerződtetett négyes ütőt a DEAC

Óhidi Richárd és Török Zsombor leigazolása után Ivan Tassev személyében újabb játékossal erősítette meg a keretét a DEAC férfi röplabdacsapata.

Forrás: DEAC

Óhidi Richárd és Török Zsombor leigazolása után Ivan Tassev személyében újabb játékossal erősítette meg a keretét a DEAC férfi röplabdacsapata. A 22 éves négyes ütő szerződtetését abból a szempontból klubtörténeti eseménynek is nevezhető, hogy korábban még nem volt bolgár röplabdázója a DEAC-nak. Tassev eddig csak hazájában szerepelt: megfordult a Beroe 2016-ban és a Marek Union-Ivkoniban, míg az előző idényben a Lokomotiv Avia színeiben ezüstérmet szerzett a bolgár élvonalban, írja az egyetemisták honlapja, ahol a teljes cikk elolvasható.

 

