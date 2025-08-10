Minden idők egyik legerősebb mezőnyében kell majd helytállni a DEAC-nak

Ugyan az Extraligában csak október végén kezdődik az új szezon, ennek ellenére a DEAC röplabdázói már kedden edzésbe álltak. A magyar élvonal mezőnyét ezúttal tizenhárom egyesület alkotja: a DEAC mellett, a Székesfehérvár, a Kaposvár, a Kazincbarcika, a Pénzügyőr, a MAFC, a Kecskemét, a Miskolc, a TFSE, a Szeged, a Dunaújváros, a Dág és az újonc Szolnok áll rajthoz. – A hírek szerint a csapatok zöme jelentősen megerősödött, ebből kifolyólag többen azt állítják, hogy eddig sosem látott izgalmakat hozhat a pontvadászat. A szakértők a címvédő fehérváriak mellett a Kaposvárt, a Pénzügyőrt és a Kazincbarcikát is éremesélyesnek tartják. Annyit megígérhetek, hogy mi is harcolunk majd az elődöntőbe jutásért – nyilatkozta a DEAC honlapjának Fodor Antal. A teljes beszámoló ide kattintva olvasható el.