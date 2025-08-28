Hiába játszottak jobban, pont nélkül maradtak

Ismét egy élmezőnybe tartozó együttes látogatott a Dóczy utcai sportcampusra, a veretlen Putnokkal csapott össze a bajnokság ötödik fordulójában, szerdán délután a DEAC. Több helyzetet is hozott az első félidő, azonban mindkét oldalon pontatlanok voltak a befejezések. Megnyomta a második félidő elejét a hazai egylet, ám a folytatásban kiegyenlítetté vált a játék, ráadásul Jova Bálint 72. percben szerzettbombagóljával megnyerte a mérkőzést a Putnok, írta a debreceni klub honlap, ahol a teljes tudósítás elolvasható.

NB III. Északkeleti csoport, 5. forduló

DEAC-Putnok FC 0-1 (0-0)

DEAC: Tóth D. – Jankelic I., Ujvárosi Á., Vincze Á., Lakatos B. – Papp G. B. (Kovács K., 46.), Sándor T. (Török L., 58), Kelemen Zs. (Tar K., 77.), Soltész J. – Lénárt Ge. (Tomola P., 77.), Fekete V. (Tóth D., 58.). Vezetőedző: Urbin Péter.

Gól: Jova B. (72.)

Kiállítás: Menyhárt B. (81.)