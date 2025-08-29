augusztus 29., péntek

Labdarúgás

Diósgyőrben javíthatnak

Labdarúgócsapatunk védője, Lakatos Benjámin bízik benne, hogy a DVTK II. ellen ismét a szebbik arcukat tudják mutatni.

Haon.hu
Augusztus utolsó napján újra bizonyíthatja a DEAC, mire is képes valójában, méghozzá egy fiókcsapat ellen.

Forrás: DEAC

Augusztus utolsó napján újra bizonyíthatja a DEAC, mire is képes valójában, méghozzá egy fiókcsapat ellen. Urbin Péter tanítványai vasárnap 11 órától a DVTK II. otthonában vizitálnak, ahonnan feltett szándékuk három ponttal hazatérni. – Biztos, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, főleg úgy, hogy szerdán is játszottunk és sajnos vereséget szenvedtünk. Egy második számú gárdával csapunk össze, jellemző rájuk, hogy sokat futnak, illetve taktikailag is rendben vannak, de alaposan felkészülünk belőlük és próbáljuk majd a legjobb arcunkat mutatni. Csapatunk egyik legnagyobb erőssége, hogy az öltöző nagyon erős, összetartó és támogató a társaságunk, egy-egy fiaskó után is számíthatunk egymásra, van miből erőt merítenünk – fogalmazott a klub honlapján Lakatos Benjámin, a DEAC fiatal védője.

Vasárnap 11 óra: DVTK II. F4R-DEAC
DVTK Edzőközpont

 

