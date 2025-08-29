augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

21°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

3 órája

Felkészülési tornán debütálnak a DEAC kosarasai

Címkék#kosárlabdacsapat#DEAC#Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban

A DEAC mellett a Kecsekemét, a Temesvár és az Ostrava vesz részt a tornán.

Haon.hu
Felkészülési tornán debütálnak a DEAC kosarasai

Pénteken és szombaton négycsapatos hazai felkészülési tornán szerepel a DEAC kosárlabdacsapata

Forrás: DEAC

Pénteken és szombaton négycsapatos hazai felkészülési tornán szerepel a DEAC kosárlabdacsapata, az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban megrendezett eseményre a belépés ingyenes. A helyszínen lehetőség lesz megvásárolni a 2025-26-os szezonra szóló bérleteket is, a klub early bird akcióval kedveskedik szurkolóinak – olvasható a klub honlapján. Ide kattintva még több információhoz juthatnak az érdeklődők.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Felkészülési torna menetrendje:

Péntek

17:15 Kecskemét – Temesvár

19:15 DEAC – Ostrava

Szombat

16:00 Bronzmérkőzés

18:00 Döntő

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu