Felkészülési tornán debütálnak a DEAC kosarasai

Pénteken és szombaton négycsapatos hazai felkészülési tornán szerepel a DEAC kosárlabdacsapata, az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban megrendezett eseményre a belépés ingyenes. A helyszínen lehetőség lesz megvásárolni a 2025-26-os szezonra szóló bérleteket is, a klub early bird akcióval kedveskedik szurkolóinak – olvasható a klub honlapján. Ide kattintva még több információhoz juthatnak az érdeklődők.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!