Felkészülési tornán debütálnak a DEAC kosarasai
A DEAC mellett a Kecsekemét, a Temesvár és az Ostrava vesz részt a tornán.
Pénteken és szombaton négycsapatos hazai felkészülési tornán szerepel a DEAC kosárlabdacsapata
Pénteken és szombaton négycsapatos hazai felkészülési tornán szerepel a DEAC kosárlabdacsapata, az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban megrendezett eseményre a belépés ingyenes. A helyszínen lehetőség lesz megvásárolni a 2025-26-os szezonra szóló bérleteket is, a klub early bird akcióval kedveskedik szurkolóinak – olvasható a klub honlapján. Ide kattintva még több információhoz juthatnak az érdeklődők.
Felkészülési torna menetrendje:
Péntek
17:15 Kecskemét – Temesvár
19:15 DEAC – Ostrava
Szombat
16:00 Bronzmérkőzés
18:00 Döntő
