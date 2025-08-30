Kosárlabda
1 órája
Magabiztos DEAC-siker az első edzőmeccsen
Szombaton 18 órától kezdődik a döntő.
Tizenhét pontos győzelmet aratott az NH Ostrava ellen a DEAC kosárlabdacsapata
Forrás: DEAC
Tizenhét pontos győzelmet aratott az NH Ostrava ellen a DEAC kosárlabdacsapata, ezzel bejutott a debreceni nemzetközi felkészülési torna döntőjébe, ahol szombaton 18 órától a Temesvárt legyőző Kecskemét lesz az ellenfele, az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban. A belépés ingyenes – olvasható a gárda honlapján, ahol az egész meccstudósítás elolvasható.
Szombat
16:00: Temesvár-NH Ostrava
18:00: DEAC-Kecskemét
