Magabiztos DEAC-siker az első edzőmeccsen

Tizenhét pontos győzelmet aratott az NH Ostrava ellen a DEAC kosárlabdacsapata, ezzel bejutott a debreceni nemzetközi felkészülési torna döntőjébe, ahol szombaton 18 órától a Temesvárt legyőző Kecskemét lesz az ellenfele, az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban. A belépés ingyenes – olvasható a gárda honlapján, ahol az egész meccstudósítás elolvasható.

