Kosárlabda

1 órája

Magabiztos DEAC-siker az első edzőmeccsen

Szombaton 18 órától kezdődik a döntő.

Magabiztos DEAC-siker az első edzőmeccsen

Tizenhét pontos győzelmet aratott az NH Ostrava ellen a DEAC kosárlabdacsapata

Forrás: DEAC

Tizenhét pontos győzelmet aratott az NH Ostrava ellen a DEAC kosárlabdacsapata, ezzel bejutott a debreceni nemzetközi felkészülési torna döntőjébe, ahol szombaton 18 órától a Temesvárt legyőző Kecskemét lesz az ellenfele, az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban. A belépés ingyenes – olvasható a gárda honlapján, ahol az egész meccstudósítás elolvasható.

Szombat

16:00: Temesvár-NH Ostrava

18:00: DEAC-Kecskemét

 

