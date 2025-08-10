augusztus 10., vasárnap

Futsal

2 órája

Sikeres rajtban reménykednek a DEAC futsalosai

Tihanyi Csaba vezetőedző szerint az első vetélytárs, a Nyírbátor még az építkezés elején tart.

Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei csapatok ellen kezd az NB I.-ben a DEAC férfi futsalcsapata.

Forrás: DEAC-archív

Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei csapatok ellen kezd az NB I.-ben a DEAC férfi futsalcsapata. Tihanyi Csaba legénysége hétfőn 18 órától a Nyírbátort fogadja a DESOK-ban, majd csütörtökön az előző idényben harmadik helyen végzett Nyíregyháza otthonában vizitál. Együttesünk a legutóbbi szezonban veretlenül zárta a nyírbátoriakkal vívott meccseket (két győzelem és két döntetlen a mérleg), de ezekből az eredményekből nagy következtetést nem érdemes levonni. A DEAC-nál ne volt nagy játékosmozgás a nyáron: Franchu, Kovács Ádám és Magyar László távozott, a helyükre pedig Lévai Dániel, Ricardo Passoli és Urr Dániel érkezett. A DEAC a legutóbbi szezonban a hetedik pozícióban zárt, idén mindenképpen az előrelépés a cél – írja a DEAC oldala, ahol a teljes cikk elolvasható.

NB I. 1. forduló
DEAC-Nyírbátor B-Kerép
Hétfő 18.00, DESOK

 

