Futsal

44 perce

Főpróbát tartanak a női futsalosok

A Debreceni Egyetem alakulata egy évvel ezelőtt mindegyik fellépését behúzta a Thelena Kupán.

Haon.hu
Főpróbát tartanak a női futsalosok

A DEAC női futsalosai egy héttel a bajnoki rajt előtt főpróbát tartanak, olvasható a gárda honlapján.

Forrás: DEAC-archív

A DEAC női futsalosai egy héttel a bajnoki rajt előtt főpróbát tartanak, olvasható a gárda honlapján. Quirikó Vivien együttese vasárnap a Thelena Kupán sorrendben a Veszprémmel, a Gyulával, a Csepellel és a házigazda Tolnával csap össze. A papírforma alapján a csapatnak az utolsó mérkőzésen lesz majd a legnehezebb dolga, ugyanis a Tolna évek óta élcsapatnak számít, ezen a nyáron pedig jól erősített, elég csak Kota Gabriella leigazolására gondolni. Persze a többi ellenfelet sem érdemes lebecsülni, ugyanis a gyulaiak és a csepeliek is az élvonalban állnak rajthoz, míg a veszprémiek az előző idényben a harmadik helyen zártak az NB II. Nyugati csoportjában. A DEAC egyébként az NB I. első fordulójában az újonc Nagykanizsát fogadja majd augusztus 30-án.

A DEAC programja a Thelena Kupán:

  • 12.20: Veszprémi ESC – DEAC
  • 13.40: DEAC – Gyulai Amazonok
  • 15.40: DEAC – Csepel FC USE
  • 17.00: Tolna-Mözs – DEAC

 

