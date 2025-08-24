Főpróbát tartanak a női futsalosok

A DEAC női futsalosai egy héttel a bajnoki rajt előtt főpróbát tartanak, olvasható a gárda honlapján. Quirikó Vivien együttese vasárnap a Thelena Kupán sorrendben a Veszprémmel, a Gyulával, a Csepellel és a házigazda Tolnával csap össze. A papírforma alapján a csapatnak az utolsó mérkőzésen lesz majd a legnehezebb dolga, ugyanis a Tolna évek óta élcsapatnak számít, ezen a nyáron pedig jól erősített, elég csak Kota Gabriella leigazolására gondolni. Persze a többi ellenfelet sem érdemes lebecsülni, ugyanis a gyulaiak és a csepeliek is az élvonalban állnak rajthoz, míg a veszprémiek az előző idényben a harmadik helyen zártak az NB II. Nyugati csoportjában. A DEAC egyébként az NB I. első fordulójában az újonc Nagykanizsát fogadja majd augusztus 30-án.

A DEAC programja a Thelena Kupán: 12.20: Veszprémi ESC – DEAC

13.40: DEAC – Gyulai Amazonok

15.40: DEAC – Csepel FC USE

17.00: Tolna-Mözs – DEAC