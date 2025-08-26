augusztus 26., kedd

Futsal

49 perce

Könnyed DEAC-siker a futsalosoktól

Haon.hu

Egyetemi rangadón bizonyíthattak a DEAC férfi futsalosai, ugyanis a PTE-PEAC vizitált a DESOK-ban hétfőn. Együttesünk két kör után négy ponttal rendelkezett az NB I-ben, míg az újonc egy egységet szerzett. Érdekesség, hogy a találkozót a DVSC futballcsapatának két húzóembere, Dzsudzsák Balázs és Batik Bence is a helyszínen tekintette meg. 

A meccset a hazaiak nyerték 5–1-re, a teljes tudósítást itt olvashatja. 

 

