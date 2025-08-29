augusztus 29., péntek

Röplabda

4 órája

Elkezdi az edzőmeccsek sorát a DEAC is

Címkék#DEAC#DESOK#Kazincbarcika

A Debreceni Egyetem alakulata az előző idényben az élvonalban bronzérmet szerző Kazincbarcikát látja vendégül.

Haon.hu
A DEAC férfi röplabdacsapata augusztus elején vágott bele a felkészülésbe.

Forrás: DEAC

A DEAC férfi röplabdacsapata augusztus elején vágott bele a felkészülésbe. Fodor Antal legénysége pénteken 19 órától a DESOK-ban a Kazincbarcika elleni összecsapáson gyakorolhat. Mozgalmasan telt a nyár a debrecenieknél, Kun Benedek, Hubert Lasecki, Juan Lescay és Bán Viktor sem maradt. A távozók pótlására Török Zsombort, Óhidi Richárdot és Ivan Tassevet szerződtették az egyetemisták.

A bajnokság előtti menetrend is körvonalazódik. Az már biztos, hogy szeptember 4-én Kazincbarcikán, 12-én pedig Miskolcon lép pályára a DEAC. Hetedikén a TFSE hívta meg a klubot egy tornára, 21-én pedig egy miskolci kupánlép pályára a Debrecen. Az ezt követő hétvégén (szeptember 27-én és 28-án) egy kazincbarcikai tornán játszanak az egyetemisták – írta a klub honlapja.

Edzőmeccs
DEAC-Vegyész RC Kazincbarcika
Péntek 19.00, DESOK

 

