Labdarúgás

1 órája

Ott van a 64 között a DEAC a Magyar Kupában!

Címkék#DEAC#Cigánd#DEAC labdarúgás

Az egyetemisták küzdelmes meccsen, a hosszabbításban harcolták ki a továbbjutást a Cigánd ellen.

Ott van a 64 között a DEAC a Magyar Kupában!

A legjobb 64 közé jutásért csapott össze a DEAC és a Cigánd a MOL Magyar Kupa 2. fordulójában

Forrás: DEAC

A legjobb 64 közé jutásért csapott össze szombaton délután a Dóczy utcai sportcampuson a DEAC és a Cigánd a MOL Magyar Kupa 2. fordulójában. A rendes játékidő nem hozott gólt, a ráadás 9. percében aztán büntetőhöz jutott a DEAC, Lénárt Gergőt buktatták a 16-oson belül. A csapatkapitány, Sándor Tamás állt a labda mögé, és ahogy azt megszokhattuk tőle, magabiztosan értékesítette is a tizenegyest. 

Nem sokáig örülhettek a hazaiak, a 105. minutumban szabadrúgáshoz jutottak a borsodiak, a beívelt labdát pedig Horváth Zoltán fejelte a lécre, ami onnan bepattant, 1-1. Ám ismét hamar fordult a kocka, Lénárt Gergő bombagóllal jelentkezett, és továblőtte az egyetemistákat. A teljes tudósítás ide kattintva olvasható el.
 

 

