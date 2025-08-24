Ott van a 64 között a DEAC a Magyar Kupában!

A legjobb 64 közé jutásért csapott össze szombaton délután a Dóczy utcai sportcampuson a DEAC és a Cigánd a MOL Magyar Kupa 2. fordulójában. A rendes játékidő nem hozott gólt, a ráadás 9. percében aztán büntetőhöz jutott a DEAC, Lénárt Gergőt buktatták a 16-oson belül. A csapatkapitány, Sándor Tamás állt a labda mögé, és ahogy azt megszokhattuk tőle, magabiztosan értékesítette is a tizenegyest.

Nem sokáig örülhettek a hazaiak, a 105. minutumban szabadrúgáshoz jutottak a borsodiak, a beívelt labdát pedig Horváth Zoltán fejelte a lécre, ami onnan bepattant, 1-1. Ám ismét hamar fordult a kocka, Lénárt Gergő bombagóllal jelentkezett, és továblőtte az egyetemistákat. A teljes tudósítás ide kattintva olvasható el.

