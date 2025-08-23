augusztus 23., szombat

Labdarúgás

1 órája

Ezzel a cspattal csap össze a DEAC a Magyar Kupában!

Régi jó ismerőssel, a szintén NB III.-as Cigánd együttesével találkozik a MOL Magyar Kupa második fordulójában a DEAC. A felek a Dóczy utcai sportcampuson csapnak össze augusztus 23-án, szombaton 16 órától.

– Egy masszív, szívós csapattal fogunk találkozni, borítékolható, hogy egy fizikálisan nehéz mérkőzés vár ránk. A felkészülés során már találkoztunk, akkor döntetlenre végeztünk, ezúttal mindenképp a győzelem a célunk. Szeretnénk minél tovább menetelni a kupában, a következő körben már becsatlakoznak az élvonalbeli és az NB II-es együttesek is, ha egy magasabb osztályú ellenfelet kapnánk, az jó erőfelmérő lenne számunkra. Úgy hiszem, elkaptuk a fonalat, remek a hangulat a csapatban, mindenki egy irányba húz, motiváltak és elszántak vagyunk – mondta el klubja honlapjának Papp G. Benedek, a DEAC középpályása, akinek teljes nyilatkozatát itt olvashatják.

