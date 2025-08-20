augusztus 20., szerda

Futsal

3 órája

Egy újabb többszörös bajnok fejezte be a sportolói pályafutását

Befejezte a pályafutását Czégény Zsuzsa. A szép sikereket elérő futsalos immáron edzőként bizonyíthat a Debreceni Egyetem alakulatánál, írja a deac.hu

Úgy érzem, eljött az ideje annak, hogy átadjam a helyem a feltörekvő fiataloknak. Az is befolyásolta a döntésem, hogy én lettem az U17-es gárda edzője. Amennyiben nem érkezik ez a felkérés, elképzelhető, hogy még egy szezont bevállaltam volna játékosként. Nagyon örültem, hogy bizalmat szavaztak nekem, ugyanis mindenképpen itt akartam maradni. Ki lehet jelenteni, hogy karrierem legszebb éveit a DEAC-ban töltöttem – mondta Czégény Zsuzsa, kinek teljes nyilatkozata itt olvasható.

 


 


 

