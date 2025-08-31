Labdarúgás
2 órája
Ezért utaztak Hajdú-Biharból Milánóba!
Kinek mi jut eszébe, Milánóról? – tették fel a kérdést a Nánási Focisulinál. Mint írják, egy fiatal hajdúnánási hölgy, Csiszár Henrietta az FC Internazionale Milano csapatkapitánya, a magyar női labdarúgó-válogatott csapatkapitánya eddig 128-ször ölthette magára a címeres mezt! Ezúttal pedig többen is kiutaztak hozzá, a csapat a női Bajnokok Ligája selejtezőkörében játszhatott.
Kiemelik, hogy ugyan alul maradtak a csatában, sok élménnyel gazdagodtak, és továbbra is figyelemmel követik Csiszár Henritta pályafutását.
Tegnap, 12:30
Több mint tízezer néző, extázis: nem (!) a Ferencváros miatt mennek ki az emberek a DVSC-FTC-re
Tegnap, 12:14
Zsíroskenyér, közös fotók, és remek hangulat – ilyen volt a Piros Fehér Piknik - fotókkal
