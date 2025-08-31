augusztus 31., vasárnap

Ezért utaztak Hajdú-Biharból Milánóba!

Ezért utaztak Hajdú-Biharból Milánóba!

Kinek mi jut eszébe, Milánóról? – tették fel a kérdést a Nánási Focisulinál. Mint írják, egy fiatal hajdúnánási hölgy, Csiszár Henrietta az FC Internazionale Milano csapatkapitánya, a magyar női labdarúgó-válogatott csapatkapitánya eddig 128-ször ölthette magára a címeres mezt! Ezúttal pedig többen is kiutaztak hozzá, a csapat a női Bajnokok Ligája selejtezőkörében játszhatott.

Kiemelik, hogy ugyan alul maradtak a csatában, sok élménnyel gazdagodtak, és továbbra is figyelemmel követik Csiszár Henritta pályafutását.

 

