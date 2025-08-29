Bondár Anna a második fordulóban búcsúzott az US Openen

A világranglistán 97. magyar játékos kedden meglepetésre simán, 6:2, 6:4-gyel búcsúztatta a 12. helyen kiemelt ukrán Jelina Szvitolinát (15.), csütörtökön pedig Szakkari (64.) várt rá. A Hajdúszoboszlói SE kiválósága nem tudta átmenteni jó formáját, 6:3, 6:1-re kapott ki görög ellenfelétől, írja az MTI.

"Gondolkodtam rajta, hogy ha sikerül az első szett elején-közepén úgy megtörnöm Szakkarit, akkor talán nem lendült volna bele annyira a játékba. A szervám ma sajnos nagyon nem működött, és ez rányomta a bélyegét az alapjátékomra is" - mondta a magyar szövetség közösségi oldalán Bondár.

Bondár Anna vereségével az utolsó magyar teniszező is kiesett egyesben, párosban viszont Babos Tímea, Stollár Fanny és Marozsán Fábián is érdekelt.