1 órája
Bojan Szubotics Debrecenben is nagyot alkotna
Bojan Szubotics a nyáron csatlakozott a Debreceni Egyetem kosárlabdacsapatához, és a héten már meg is kezdte a felkészülést a 2025-26-os szezonra. Az előző kiírásban bajnoki címet szerző 34 esztendős erőcsatár új klubja honlapjának adott első interjújában elárulta, hogy miért választotta DEAC-ot, és milyen szerepben képzeli el magát csapaton belül, de arra is kitért, hogy meglepte-e, hogy nem marasztalták Szolnokon, vagy csalódott-e, hogy pont elkerülték egymást régi jó barátjával, Djordje Drenovac-cal. Az, hogy mit mondott, itt olvasható.
20 órája
Bejelentették a csatárt! – így válaszolt a DVSC a Nyíregyházának
2025.08.14. 11:04
A DVSC-t is hírbe hozták a Ferencváros kegyvesztett válogatott támadójával?
