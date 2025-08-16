Bojan Szubotics Debrecenben is nagyot alkotna

Bojan Szubotics a nyáron csatlakozott a Debreceni Egyetem kosárlabdacsapatához, és a héten már meg is kezdte a felkészülést a 2025-26-os szezonra. Az előző kiírásban bajnoki címet szerző 34 esztendős erőcsatár új klubja honlapjának adott első interjújában elárulta, hogy miért választotta DEAC-ot, és milyen szerepben képzeli el magát csapaton belül, de arra is kitért, hogy meglepte-e, hogy nem marasztalták Szolnokon, vagy csalódott-e, hogy pont elkerülték egymást régi jó barátjával, Djordje Drenovac-cal. Az, hogy mit mondott, itt olvasható.