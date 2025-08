Batik Bence: Megígérhetem a szurkolóknak, hogy…

A Debreceni VSC pénteken este fogadta a fővárosi MTK-t a Fizz Liga 2. fordulójában. A hazaiak az első pillanattól kezdve igyekeztek ráerőltetni akaratukat az ellenfélre, több nagy helyzetet is kidolgoztak, de az első félidőben nem sikerült megszerezni a vezetést. A fordulást követően azonban megtört a jég: a végig remekül futballozó Batik Bence fejelt Demjén Patrik kapujába Dzsudzsák Balázs beadása után. Mint kiderült, ez a győzelmet is jelentette a hazaiaknak, amellyel a tabella élére is ugrottak.

Batik Bence nagyszerűen futballozott az MTK ellen. Forrás: Katona Ákos

Batik Bence örül a góljának

Rengetegen várták már, hogy Batik Bence végre vezérszerepet tölthessen be a DVSC-ben. A tavalyi szezonban szinte végig sérült volt a bekk, akit Sergio Navarro egy sorral előrébb vezényelt, így a középpályán bizonyíthat a futballista. A lefújást követően portálunknak értékelt a labdarúgó. – Nagyon extrém volt a meccs, négy hete edzek a csapattal, végig a középpályán készültem, de ez sem idegen tőlem. Úgy érzem, mindkét pozícióban tudok bizonyítani, a győzelemnek nagyon örülök. Egy folyamatnak vagyunk a kezdetén, múlt héten Soma szívizomgyulladással játszott, Vajda sérülten, az új futballisták két hete érkeztek. Beszéltük a csapattal, hogy a régi Debrecen a ZTE ellen vesztett volna, de úgy érzem, fejlődünk – kezdte a játékos. Batik Bence kitért a céljaira is. – Nagyon jó csapat ellen játszottunk, így még értékesebb a siker.

Helyén kell kezelnünk a győzelmet és a következő feladatra kell koncentrálni, amely a Kazincbarcika ellen lesz. Egyébként számomra teljesen mindegy, hogy védő vagy középpályás vagyok, a lényeg, hogy segítsem a csapatot. Még most nehéz, mert hosszú kihagyás van mögöttem, de megígérhetem, hogy hétről hétre egyre jobb Batik Bencét fognak látni a szurkolók

– fogalmazott a meccs egyik legjobbja.

A tények: