Amint lecserélték, ment is az öltözőbe

1 órája

Ez durva: Bárány Donát fejét össze is kellett varrni, így élte meg a történteket!

Címkék#DVSC#Bárány Donát#Debreceni VSC#Nyíregyháza Spartacus

A turbánnal már nem ment úgy neki a játék. Bárány Donát a sérülése után hősiesen folytatta egy darabig, ám a keleti rangadó végét már nem is láthatta.

Tóth Huba Elemér

A Debreceni VSC múlt vasárnap a Nyíregyházát fogadta a Nagyerdei Stadionban, a keleti rangadón a vendégek szerezték meg a három pontot. A DVSC-ben két kényszerű csere is volt: előbb (a 45. percben) Adrian Guerrero nem tudta folytatni a játékot, helyette Vajda Botond érkezett, majd a 65. percben elhagyta a játékteret Bárány Donát is, akit Dejan Djokic váltott. 

bárány donát
Bárány Donát a sérülése után kötéssel a fején egy darabig még játszott, de érezte, hogy nincs minden rendben
Fotó: Katona Ákos

Bárány Donát a sérüléséről és a meccsről is nyilatkozott

Bárány Donát még a mérkőzés 29. percében a felezővonal környékén a levegőben Temesvári Attilával fejelt össze. A DVSC első számú csatára az eset után ugyan nem rogyott földre, de nem sokkal később az oldalvonal mellett ápolták, fejére kötést kapott – a ritkán látható turbánnal a 65. minutumig tudta folytatni. Aztán pedig rögtön ment is az öltözőbe – mint megtudtuk, a fejét össze kellett varrni.

– Nagyon jól kezdtünk. Az első félidőben jól nézett ki a játék, voltak helyzeteink, meg is szereztük a vezetést. Ahogy a második félidőben kijöttünk, egyből gólt is kaptunk, aztán ki-ki meccset láthattak a nézők. Mikor domináltunk, nagyon jól éreztem magam a pályán, a fordulás után nem tudom mi történhetett. 

Ami a sérülésemet illeti, volt egy ütközés, – de nem is tudom, hogyan történt –, és aztán szétnyílt a fejem. Megkaptam a turbánt, amivel próbáltam játszani, de nem volt olyan, mint előtte, le is cseréltek. Utána bementem az öltözőbe, össze kellett varrni a fejem, tehát nem is láttam már a folytatást. 

Az öltözőben a végén nem hangzottak el nagy szavak. Nyilván mindenki csalódott, nagy rangadót veszítettünk el, de ezzel nincs vége a bajnokságnak, túl kell lépnünk és már a következő meccsre kell fókuszálni – foglalta össze a történteket Bárány Donát, aki hozzátette: nagyon hálás azért, hogy több mint 12 ezren kilátogattak a mérkőzésre, fantasztikus volt a hangulat, és sajnálja, ha csalódást okoztak. 

A DVSC pénteken 20 órától Felcsúton a Puskás Akadémia otthonában javíthat. 

Labdarúgó NB I., 4. forduló, eredmények

  • Újpest FC–Kisvárda Master Good 0–1
  • Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–2
  • Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC 1–2
  • Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–2
  • MTK Budapest–ETO FC 2–7
  • Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 2–2
A labdarúgó NB I. állása       
1. Puskás Akadémia

4

318–6+29
2. Paksi FC

4

2212–7+58
3. Ferencvárosi TC

4

2119–4+57
4. Debreceni VSC

4

2117–6+17
5. Kisvárda

4

2115–7–27
6. ETO FC Győr

4

1312–7+56
7. Újpest FC

4

1125–504
8. MTK Budapest

4

1128–9–14
9. Nyíregyháza Spartacus

4

1126–9–34
10. Zalaegerszegi TE

4

48–804
11. Diósgyőri VTK

4

225–12–72
12. Kazincbarcika

4

134–9–51
  • A keleti rangadó összefoglalója itt olvasható:
  • A mérkőzésen a szurkolókról készült képek itt tekinthetők meg:
  • Így értékeltek a mesterek:
