Ez durva: Bárány Donát fejét össze is kellett varrni, így élte meg a történteket!

A Debreceni VSC múlt vasárnap a Nyíregyházát fogadta a Nagyerdei Stadionban, a keleti rangadón a vendégek szerezték meg a három pontot. A DVSC-ben két kényszerű csere is volt: előbb (a 45. percben) Adrian Guerrero nem tudta folytatni a játékot, helyette Vajda Botond érkezett, majd a 65. percben elhagyta a játékteret Bárány Donát is, akit Dejan Djokic váltott.

Bárány Donát a sérülése után kötéssel a fején egy darabig még játszott, de érezte, hogy nincs minden rendben

Fotó: Katona Ákos

Bárány Donát a sérüléséről és a meccsről is nyilatkozott

Bárány Donát még a mérkőzés 29. percében a felezővonal környékén a levegőben Temesvári Attilával fejelt össze. A DVSC első számú csatára az eset után ugyan nem rogyott földre, de nem sokkal később az oldalvonal mellett ápolták, fejére kötést kapott – a ritkán látható turbánnal a 65. minutumig tudta folytatni. Aztán pedig rögtön ment is az öltözőbe – mint megtudtuk, a fejét össze kellett varrni.

– Nagyon jól kezdtünk. Az első félidőben jól nézett ki a játék, voltak helyzeteink, meg is szereztük a vezetést. Ahogy a második félidőben kijöttünk, egyből gólt is kaptunk, aztán ki-ki meccset láthattak a nézők. Mikor domináltunk, nagyon jól éreztem magam a pályán, a fordulás után nem tudom mi történhetett.

Ami a sérülésemet illeti, volt egy ütközés, – de nem is tudom, hogyan történt –, és aztán szétnyílt a fejem. Megkaptam a turbánt, amivel próbáltam játszani, de nem volt olyan, mint előtte, le is cseréltek. Utána bementem az öltözőbe, össze kellett varrni a fejem, tehát nem is láttam már a folytatást.

Az öltözőben a végén nem hangzottak el nagy szavak. Nyilván mindenki csalódott, nagy rangadót veszítettünk el, de ezzel nincs vége a bajnokságnak, túl kell lépnünk és már a következő meccsre kell fókuszálni – foglalta össze a történteket Bárány Donát, aki hozzátette: nagyon hálás azért, hogy több mint 12 ezren kilátogattak a mérkőzésre, fantasztikus volt a hangulat, és sajnálja, ha csalódást okoztak.

A DVSC pénteken 20 órától Felcsúton a Puskás Akadémia otthonában javíthat.

Labdarúgó NB I., 4. forduló, eredmények Újpest FC–Kisvárda Master Good 0–1

Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–2

Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC 1–2

Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–2

MTK Budapest–ETO FC 2–7

Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 2–2

A labdarúgó NB I. állása 1. Puskás Akadémia 4 3 – 1 8–6 +2 9 2. Paksi FC 4 2 2 – 12–7 +5 8 3. Ferencvárosi TC 4 2 1 1 9–4 +5 7 4. Debreceni VSC 4 2 1 1 7–6 +1 7 5. Kisvárda 4 2 1 1 5–7 –2 7 6. ETO FC Győr 4 1 3 – 12–7 +5 6 7. Újpest FC 4 1 1 2 5–5 0 4 8. MTK Budapest 4 1 1 2 8–9 –1 4 9. Nyíregyháza Spartacus 4 1 1 2 6–9 –3 4 10. Zalaegerszegi TE 4 – 4 – 8–8 0 4 11. Diósgyőri VTK 4 – 2 2 5–12 –7 2 12. Kazincbarcika 4 – 1 3 4–9 –5 1