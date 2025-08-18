1 órája
Ez durva: Bárány Donát fejét össze is kellett varrni, így élte meg a történteket!
A turbánnal már nem ment úgy neki a játék. Bárány Donát a sérülése után hősiesen folytatta egy darabig, ám a keleti rangadó végét már nem is láthatta.
A Debreceni VSC múlt vasárnap a Nyíregyházát fogadta a Nagyerdei Stadionban, a keleti rangadón a vendégek szerezték meg a három pontot. A DVSC-ben két kényszerű csere is volt: előbb (a 45. percben) Adrian Guerrero nem tudta folytatni a játékot, helyette Vajda Botond érkezett, majd a 65. percben elhagyta a játékteret Bárány Donát is, akit Dejan Djokic váltott.
Bárány Donát a sérüléséről és a meccsről is nyilatkozott
Bárány Donát még a mérkőzés 29. percében a felezővonal környékén a levegőben Temesvári Attilával fejelt össze. A DVSC első számú csatára az eset után ugyan nem rogyott földre, de nem sokkal később az oldalvonal mellett ápolták, fejére kötést kapott – a ritkán látható turbánnal a 65. minutumig tudta folytatni. Aztán pedig rögtön ment is az öltözőbe – mint megtudtuk, a fejét össze kellett varrni.
– Nagyon jól kezdtünk. Az első félidőben jól nézett ki a játék, voltak helyzeteink, meg is szereztük a vezetést. Ahogy a második félidőben kijöttünk, egyből gólt is kaptunk, aztán ki-ki meccset láthattak a nézők. Mikor domináltunk, nagyon jól éreztem magam a pályán, a fordulás után nem tudom mi történhetett.
Ami a sérülésemet illeti, volt egy ütközés, – de nem is tudom, hogyan történt –, és aztán szétnyílt a fejem. Megkaptam a turbánt, amivel próbáltam játszani, de nem volt olyan, mint előtte, le is cseréltek. Utána bementem az öltözőbe, össze kellett varrni a fejem, tehát nem is láttam már a folytatást.
Az öltözőben a végén nem hangzottak el nagy szavak. Nyilván mindenki csalódott, nagy rangadót veszítettünk el, de ezzel nincs vége a bajnokságnak, túl kell lépnünk és már a következő meccsre kell fókuszálni – foglalta össze a történteket Bárány Donát, aki hozzátette: nagyon hálás azért, hogy több mint 12 ezren kilátogattak a mérkőzésre, fantasztikus volt a hangulat, és sajnálja, ha csalódást okoztak.
A DVSC pénteken 20 órától Felcsúton a Puskás Akadémia otthonában javíthat.
Labdarúgó NB I., 4. forduló, eredmények
- Újpest FC–Kisvárda Master Good 0–1
- Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–2
- Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC 1–2
- Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–2
- MTK Budapest–ETO FC 2–7
- Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 2–2
|A labdarúgó NB I. állása
|1. Puskás Akadémia
4
|3
|–
|1
|8–6
|+2
|9
|2. Paksi FC
4
|2
|2
|–
|12–7
|+5
|8
|3. Ferencvárosi TC
4
|2
|1
|1
|9–4
|+5
|7
|4. Debreceni VSC
4
|2
|1
|1
|7–6
|+1
|7
|5. Kisvárda
4
|2
|1
|1
|5–7
|–2
|7
|6. ETO FC Győr
4
|1
|3
|–
|12–7
|+5
|6
|7. Újpest FC
4
|1
|1
|2
|5–5
|0
|4
|8. MTK Budapest
4
|1
|1
|2
|8–9
|–1
|4
|9. Nyíregyháza Spartacus
4
|1
|1
|2
|6–9
|–3
|4
|10. Zalaegerszegi TE
4
|–
|4
|–
|8–8
|0
|4
|11. Diósgyőri VTK
4
|–
|2
|2
|5–12
|–7
|2
|12. Kazincbarcika
4
|–
|1
|3
|4–9
|–5
|1
