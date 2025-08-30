2 órája
Videó! Bárány Donát: Remekül kezdtünk, a Ferencváros ellen minden szurkolónkra szükségünk lesz
A DVSC csatára a H szektorban beszélt az elmúlt időszakról. Bárány Donát kiemelte, mennyire fontos a Ferencváros elleni meccs.
Kiváló rajton van túl a Debreceni VSC a Fizz Liga idei kiírásában: második hely, többek között bravúr a Puskás Akadémia otthonában és szemre is tetszetős játék. A DVSC szurkolók közönségkedvence, Bárány Donát továbbra is oszlopos tagja a kezdőcsapatnak, eddig egy dupla jött össze a Zalaegerszeg elleni idegenbeli meccsen, de többször is hasznosan játszott a csatár. A hajdúságiak saját nevelésű játékosa volt a H Szektor vendége. Dodó többek között beszélt a felkészülési időszakról, a jó rajtról és a közelgő Ferencváros elleni meccsről is sportpodcastünkben.
Bárány Donát más volt a felkészülés
Ahogyan azt több játékostól is hallhattuk korábban, Sergio Navarro érkezésével több dolog is megváltozott a klubnál. Ilyen volt például az alapozás, amely ezúttal nem „balkáni” mintára lett tervezve, de a csatár szerint mindkettőnek megvan a maga előnye. – Teljesen kicserélődött a keret, rengeteg fiatallal kezdtük a felkészülést. Teljesen más volt az alapozás egyébként, sokkal több gyakorlatot végeztünk labdával.
Kezdetben csak felmértek minket a szakemberek a feladatokon keresztül, majd a taktikai elemeket is belecsempésztük.
A játékosok jobban szeretik, ha labdával dolgoznak, reméljük, sokáig kitart a jó formánk – kezdte a beszélgetést a center.
Meccsről meccsre, de az biztos, jól kezdtek
A DVSC valóban remekül kezdte az idényt, egy fájó vereségtől eltekintve, több bravúrt is nyújtott a csapat. A támadó kiemelte, jó érzés úgy készülni a meccsekre, hogy stabilabb pozícióban vannak, mint tavaly, ugyanakkor kiemelte: egy percre se engedhetnek ki, mert az NB I.-ben mindenki megverhet mindenkit. – A tavalyi idényt követően felértékelődik a szezonkezdet: jó ránézni most a tabellára.
Remélem, olyan lökést is kapunk, amely akár a végéig is kitart. A győzelmek által sokkal jobban összekovácsolódik a brigád, de még mindig hangsúlyozom: alakuló csapat vagyunk.
A nyíregyházi meccs után mindenki azt hitte, vereségek fognak következni, szerencsére jól reagáltunk az első vereségre, megmutattuk a tartásunkat – folytatta.
Bárány Donát összeállította a legjobb debreceni centerek listáját
A Ferencváros ellen mindig különleges képviselni a nevelőegyesületet
A szurkolók szempontjából aligha van fontosabb meccs, mint a bajnoki címvédő elleni. Ha hinni lehet a pletykáknak, akár tizenötezer néző is ott lehet a stadionban, akik bizony nem a budapestiek, hanem a DVSC miatt mennek ki a helyszínre. Emlékezhetünk, az előző idényben még Nestor El Maestro vezetésével 5–4-re megverte a regnáló bajnokot az akkor teljesen esélytelennek tartott hajdúsági klub. Akkor a mintegy ötezer szurkoló is jó hangulatot teremtett, nos ehhez adjunk hozzá még kétszer ennyit. Bárány Donát elmondta, mindig hidegrázós egy-egy ilyen meccsen játszani, olykor bizony a drukkerek fanatizmusa is belehajszolhatja őket a jó eredmény elérésébe. – Előnyünkre válhat, hogy keveset pihent a Ferencváros, ez előnyünkre is válhat, de nem erre kell alapozni. Főleg, ha azt nézzük, hogy rengeteg minőségű futballistájuk van, nem hiszem, hogy ez fog dönteni a meccset.
Valamennyi pluszt jelenthet, de magukra kell koncentrálni. Mindig különleges, hogyha tömött lelátók előtt játszhatunk, érezzük a rangadó súlyát és bizonyítani is szeretnénk a szurkolóinknak.
A pályára is más így kimenni, megélni a pillanatot. A közönség is nagy szerepet vállalhat a sikerben, csak rajtunk múlik, milyen lesz a hangulat – hangsúlyozta a korosztályos válogatott támadó.
Volt lehetőség, de nem minden áron váltott volna
A nyári átigazolási szezon előtt is lehetett tudni, az egyik legkeresettebb DVSC-játékos Bárány Donát lehet piacon. Eddig azonban úgy néz ki – noha voltak megkeresések –, hogy marad a cívisvárosban a csatár. – Mindig is hangsúlyozni fogom, hogy szeretném magam kipróbálni külföldön, de nem minden áron.
Volt érdeklődés természetesen, de nem olyan, amelyre annyira igent szerettem volna mondani. Magyarországon belül nem szerettem volna váltani, jól érzem magam a DVSC-ben, meglátjuk, mit hoz a jövő
– zárta gondolatait a saját nevelésű csatár.
A teljes beszélgetést itt hallgathatják meg.
Sztárszakembert jelentettek be, ez áttörést hozhat a DVSC-nél is!
A Fradit fogadja a Loki a Nagyerdei Stadionban, itt van minden, amit a meccsről tudni kell
A DVSC legutóbbi hazai győzelme a Ferencváros ellen: