Videó! Bárány Donát: Remekül kezdtünk, a Ferencváros ellen minden szurkolónkra szükségünk lesz

Kiváló rajton van túl a Debreceni VSC a Fizz Liga idei kiírásában: második hely, többek között bravúr a Puskás Akadémia otthonában és szemre is tetszetős játék. A DVSC szurkolók közönségkedvence, Bárány Donát továbbra is oszlopos tagja a kezdőcsapatnak, eddig egy dupla jött össze a Zalaegerszeg elleni idegenbeli meccsen, de többször is hasznosan játszott a csatár. A hajdúságiak saját nevelésű játékosa volt a H Szektor vendége. Dodó többek között beszélt a felkészülési időszakról, a jó rajtról és a közelgő Ferencváros elleni meccsről is sportpodcastünkben.

Bárány Donát nagyon motivált a Ferencváros ellen is. Forrás: Katona Ákos

Bárány Donát más volt a felkészülés

Ahogyan azt több játékostól is hallhattuk korábban, Sergio Navarro érkezésével több dolog is megváltozott a klubnál. Ilyen volt például az alapozás, amely ezúttal nem „balkáni” mintára lett tervezve, de a csatár szerint mindkettőnek megvan a maga előnye. – Teljesen kicserélődött a keret, rengeteg fiatallal kezdtük a felkészülést. Teljesen más volt az alapozás egyébként, sokkal több gyakorlatot végeztünk labdával.

Kezdetben csak felmértek minket a szakemberek a feladatokon keresztül, majd a taktikai elemeket is belecsempésztük.

A játékosok jobban szeretik, ha labdával dolgoznak, reméljük, sokáig kitart a jó formánk – kezdte a beszélgetést a center.

Meccsről meccsre, de az biztos, jól kezdtek

A DVSC valóban remekül kezdte az idényt, egy fájó vereségtől eltekintve, több bravúrt is nyújtott a csapat. A támadó kiemelte, jó érzés úgy készülni a meccsekre, hogy stabilabb pozícióban vannak, mint tavaly, ugyanakkor kiemelte: egy percre se engedhetnek ki, mert az NB I.-ben mindenki megverhet mindenkit. – A tavalyi idényt követően felértékelődik a szezonkezdet: jó ránézni most a tabellára.

Remélem, olyan lökést is kapunk, amely akár a végéig is kitart. A győzelmek által sokkal jobban összekovácsolódik a brigád, de még mindig hangsúlyozom: alakuló csapat vagyunk.

A nyíregyházi meccs után mindenki azt hitte, vereségek fognak következni, szerencsére jól reagáltunk az első vereségre, megmutattuk a tartásunkat – folytatta.