Futsal

2 órája

A pályán is bizonyítaniuk kell, hogy erősebbek

Thanyi Csaba szerint a DEAC alakulata ugyan jól startolt, de játékban még lát előrelépési lehetőséget.

A pályán is bizonyítaniuk kell, hogy erősebbek

A veretlen DEAC a nyeretlen PTE-PEAC-ot fogadja a férfi futsal NB I. harmadik fordulójában

Forrás: DEAC

A veretlen DEAC a nyeretlen PTE-PEAC-ot fogadja a férfi futsal NB I. harmadik fordulójában, a bajnoki hétfőn 18 órakor kezdődik a DESOK-ban. A debreceniek az első körben a Nyírbátort verték 4-1-re, majd pár nappal később a Nyíregyháza otthonában 3-3-as döntetlent játszott. Az újonc pécsiek a bajnokság nyitányán egy ponttal gazdagodtak a nyíregyháziakkal vívott találkozón, aztán Veszprémben 4-0-s vereségbe futottak bele.

– Nagy presztízzsel bíró meccs vár ránk, nem kérdés, hogy az egyetemi csapatok között mi akarunk a legjobbak lenni – szögezte le a gárda honlapján Tihanyi Csaba. A teljes beszélgetés ide kattintva olvasható.

 

