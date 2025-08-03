30 perce
3x3: Nagyon kevésen múlt a magyar bravúr
Egy pont hiányzott a meglepetéshez.
Közel volt a bravúthoz a debreceni csapat
Forrás: Debreceni Sportcentrum
Búcsúzott a csoportkör küzdelmei után a debreceni 3x3 World Tour Masters küzdelmeitől a Debrecen néven induló magyar válogatott, miután a Liman és a Skyliners csapatától is vereséget szenvedett. Szégyenkezésre azonban egyáltalán nem lehet oka a hazai csapatnak, hiszen mindkét összecsapáson mindössze egy kosár döntött – írja Debreceni Sportcentrum.
A korábban Debrecenben már több Masters tornát is nyerő Liman volt a debreceni csapat első ellenfele, akik esélyeshez méltóan rögtön bekezdtek az elején, hamar megléptek négy ponttal (4-8). Rosics 1+1-es akciójával a hazaiak megkezdték a felzárkózást, ami nem is sikerült rosszul hiszen féltávnál sikerült kiegyenlíteni (11-11). Ekkor azonban megrázták magukat a szerbek, Milutinovics pontos távolijainak köszönhetően egy 7-1-es periódóst produkáltak, mellyel karnyújtásnyira került a győzelem. Komma Lászlóék azonban nem adták fel, a magasember kosaraival óriási hajrát kezdtek, mely olyan jól sikerült, hogy Rosics pontjaival két és fél perccel az órán újra döntetlen volt az állás (19-19). Komma ziccerével már csak egy pont hiányzott a hatalmas bravúrhoz, melyet Tarján Izsák meg is szerzett, ám a kosarat a játékvezetők utólag – jogosan – érvénytelenítették. A következő támadásból újra jött Milutinovics, negyedik kétpontosával pedig végül az újvidékiek nyerték az összecsapást.
Molnár Mátyásék második meccse a Limantól szintén vereséget szenvedő német Skyliners ellen volt. Koma akcióival indult az összecsapás, de az ellenfél egy 5-0-s rohanással gyorsan jelezte, hogy a továbbjutást érő második pozícióra bizony őket tartják esélyesebbnek a szakemberek. 4-9-nél nem nézett ki jól a magyarok szénája, de Tarján révén szép fokozatosan megkezdték a felzárkózást, s a félénél már újra látótávolságon belül voltak (10-11). Ezt követően újra ritmust váltott a rutinos ellenfél, Kojics pontos dobásainak köszönhetően újra magabiztos fórban voltak a frankfurtiak. A nagyot küzdő Rosics vezérletével azonban újra visszajöttek, sőt 20-18-nál még egy dobásuk volt az egyenlítéshez, melyet végül blokkoltak, így a rivális jutott be a vasárnapi negyeddöntőbe.
Az A-csoportban az olimpiai bajnokokkal felálló Amsterdam az első mérkőzésén könnyedén verte a bahreini Seef gárdáját, viszont ezt követően meglepetésre kikaptak a Lausanne-tól. Mivel utóbbi a második meccsét is megnyerte, a hollandok végül csak a csoport második helyén jutottak tovább. A C-jelű hármasban körbeverés alakult ki a Raudondvaris, a Valencia és a Partizán között, melyből utóbbi húzta a rövidebbet, így számukra véget ért a torna.
A D-csoportban is borult a papírforma, a selejtezőből feljutó Marbella megverte a Londont és a végső sikerre is esélyesnek tartott Bécset is, utóbbi kettő csatáját pedig az osztrákok nyerték így a spanyolok mögött ők lettek a csoport másodikok.
World Tour Debrecen Masters – csoportkör :
Vienna (AUT) – Marbella (ESP) 21-22
Raudondvaris Hoptrans (LTU) – Valencia (ESP) 21-19
Liman (SRB) – Denrecen 21-20
Amsterdam Rabobank (NED) – Seef (BRN) 21-14
Vienna (AUT) – London (GBR) 21-16
Raudondvaris Hoptrans (LTU) – Partizan (SRB) 20-21
Liman (SRB) – Skyliners (GER) 22-19
Amsterdam Rabobank (NED) – Lausanne (SUI) 15-21
London (GBR) – Marbella (ESP) 16-21
Partizan (SRB) – Valencia (ESP) 18-21
Skyliners (GER) – Debrecen 20-18
Lausanna (SUI) – Seef (BRN) 22-8
Vasárnapi menetrend :
17:15 Lausanne – Valencia
17:45 Marbella – Skyliners
18:30 Liman – Vienna
19:00 Raudondvaris Hoptrans – Amsterdam
19:50 elődöntő 1
20:20 elődöntő 2
20:50 zsákolóverseny
21:20 döntő