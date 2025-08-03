3x3: Nagyon kevésen múlt a magyar bravúr

Búcsúzott a csoportkör küzdelmei után a debreceni 3x3 World Tour Masters küzdelmeitől a Debrecen néven induló magyar válogatott, miután a Liman és a Skyliners csapatától is vereséget szenvedett. Szégyenkezésre azonban egyáltalán nem lehet oka a hazai csapatnak, hiszen mindkét összecsapáson mindössze egy kosár döntött – írja Debreceni Sportcentrum.

A korábban Debrecenben már több Masters tornát is nyerő Liman volt a debreceni csapat első ellenfele, akik esélyeshez méltóan rögtön bekezdtek az elején, hamar megléptek négy ponttal (4-8). Rosics 1+1-es akciójával a hazaiak megkezdték a felzárkózást, ami nem is sikerült rosszul hiszen féltávnál sikerült kiegyenlíteni (11-11). Ekkor azonban megrázták magukat a szerbek, Milutinovics pontos távolijainak köszönhetően egy 7-1-es periódóst produkáltak, mellyel karnyújtásnyira került a győzelem. Komma Lászlóék azonban nem adták fel, a magasember kosaraival óriási hajrát kezdtek, mely olyan jól sikerült, hogy Rosics pontjaival két és fél perccel az órán újra döntetlen volt az állás (19-19). Komma ziccerével már csak egy pont hiányzott a hatalmas bravúrhoz, melyet Tarján Izsák meg is szerzett, ám a kosarat a játékvezetők utólag – jogosan – érvénytelenítették. A következő támadásból újra jött Milutinovics, negyedik kétpontosával pedig végül az újvidékiek nyerték az összecsapást.

Molnár Mátyásék második meccse a Limantól szintén vereséget szenvedő német Skyliners ellen volt. Koma akcióival indult az összecsapás, de az ellenfél egy 5-0-s rohanással gyorsan jelezte, hogy a továbbjutást érő második pozícióra bizony őket tartják esélyesebbnek a szakemberek. 4-9-nél nem nézett ki jól a magyarok szénája, de Tarján révén szép fokozatosan megkezdték a felzárkózást, s a félénél már újra látótávolságon belül voltak (10-11). Ezt követően újra ritmust váltott a rutinos ellenfél, Kojics pontos dobásainak köszönhetően újra magabiztos fórban voltak a frankfurtiak. A nagyot küzdő Rosics vezérletével azonban újra visszajöttek, sőt 20-18-nál még egy dobásuk volt az egyenlítéshez, melyet végül blokkoltak, így a rivális jutott be a vasárnapi negyeddöntőbe.